Hugo y Óscar, estudiantes de Vigo, representarán a España en la Olimpiada de Geología en Turín: «Es una ciencia que te permite conocer el mundo»

Cantaba el rapero gallego ARCE «me he hecho amigo de la piedra ya de tanto tropezar». Ni a Hugo ni a Óscar, dos estudiantes de 2º de Bachillerato del IES ROU de Vigo, les ha hecho falta tropezar en la misma piedra para empatizar con ellas. Su pasión, dedicación e interés por la Geología se la ha inculcado su profesor Pablo Blanco durante las horas de clase en el instituto. «Verlo tan motivado y que tirase de nosotros pues a mí, al menos, me empujó mucho, me terminó enganchando», cuenta uno de los jóvenes desde el laboratorio del centro público en el que estudian. Ambos se han impuesto en la fase nacional de la Olimpiada de Geología y en agosto viajarán a Turín donde participarán de la fase internacional enfrentándose a futuras promesas de la geología de todo el mundo.

Lo cierto es que tanto para Hugo Regueiro como para Óscar Naveira la geología resulta más un hobby que un proyecto laboral a largo plazo. «De los cien alumnos que estábamos en la Olimpiada, que participamos, solo diez o así querían ser geólogos. En mi caso, me gusta saber de todo y poder encontrarse una explicación a las cosas. La geología te da eso, te la encuentras en todas partes, las rocas, minerales, saber cómo hemos llegado aquí. Me interesa todo y también gracias a la motivación del profesor», cuenta Óscar.

Hugo Regueiro y Óscar Naveira, en el laboratorio de su instituto / Alba Villar

Una ciencia «que te permite conocer el mundo»

Hugo, por su parte, reconoce que la geología es «algo palpable», que «te encuentras afuera todo el rato» y que, gracia a estos conocimientos «disfrutas más del paisaje». «De las rocas, de la geología en general no puedes escapar; vamos en el tren o de excursión y vas mirando por la ventana y vamos diciendo esto es tal o esto es cual. Al final es una ciencia que te permite conocer el mundo, cómo está creado y la forma que tiene», explica el joven.

Su caso es un ejemplo claro de que la motivación y pasión de un profesor alcanza a los alumnos y, en muchos más casos de los que seguro pensamos, les llena. Hugo y Óscar cuentan cómo se quedaban después de clase varios días junto a su docente para preparar esta Olimpiada. «Quizás dimos mucho más el año pasado, nos preparamos más, pero no nos clasificamos y este año, nos anotamos la verdad porque el año pasado lo llevamos tan bien que nos sentíamos listos. Le dedicamos algunas tardes extra y también los lunes que nos quedábamos en el instituto a comer», cuenta.

Hugo Regueiro y Óscar Naveira, en el laboratorio de su instituto / Alba Villar

Recuerdan los dos adolescentes –que además afrontan este curso la PAU, con el mérito que esto conlleva– que no fue hasta 4º de la ESO cuando empezó su contacto con la geología. ┌«Antes dábamos como asignatura Biología y Geología, pero ahora, como propia de la modalidad tenemos la asignatura de Geología y Ciencias Ambientales, y eso nos permitió profundizar mucho más en el tema», cuentan.

Tanto para esta fase de la Olimpiada, como la que afrontarán en unos meses en Turín e incluso para la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) admiten que nada resulta tan importante como la «organización». «Dedicarle tiempo e ir día a día. Ningún hobby es incompatible con la PAU o otros estudios si te organizas», responden.