Las fiestas de Coia y O Calvario, las primeras sin atracciones del verano

Las fiestas veraniegas de Vigo están abocadas a otro año más sin atracciones. Los feriantes no pueden garantizar el cumplimiento de la normativa de seguridad de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, que se ha endurecido especialmente tras la trágica muerte de un hombre de 36 años tras desprenderse uno de los brazos del saltamontes en las fiestas de Matamá de 2024. Una de las primeras celebraciones del verano es la Fiesta de la Alegría del barrio de O Calvario, prevista en esta ocasión para mediados de junio y cuyo programa se desvelará en los próximos días, y no cuenta con poder montar atracciones. Es más, ya han elaborado un presupuesto excluyendo la previsión de ingresos por la cesión de espacios a los feriantes.

«A día de hoy vemos muy difícil que se puedan instalar, por lo que ya no contamos con ellas en nuestra planificación. Habrá cuestiones menores, como puestos de alimentación o las clásicas casetas de tiro y otros juegos. Pero nada de saltamontes y demás», explica Raúl Fontán, de la Asociación de Vecinos de O Calvario. «Ya nos curamos en salud porque el año pasado no pudimos montarlas y ahora la situación es la misma», añade.

Las fiestas de Coia, las más multitudinarias del verano de Vigo, tampoco contarán con atracciones por segundo año consecutivo. Al menos, las clásicas, como los hinchables o el saltamontes, al tener ya una antigüedad elevada y no cumplir con las exigencias de seguridad. «No nos dan autorización», reconoce el presidente de la comisión de fiestas, Manuel Carrera. Debido a ello, han tenido que hacer importantes recortes en el presupuesto del programa, reduciendo de los 150.000 euros habituales a los menos de 100.000 de este año al no contar con los ingresos del cobro de tasas a los feriantes. No se descarta, sin embargo, que se pueden instalar atracciones construidas hace pocos años, como puede ser la gran noria que se instala en la Navidad de Vigo. Pero de momento no hay nada cerrado.

Lo que sí está ya decidido son las orquestas que protagonizarán la verbena, entre ellas, como cada año, la Panorama. «Todas las fiestas de verano, en cuanto a atracciones, estamos igual. No se van a poder instalar en ninguna celebración porque no nos dan autorización», incide Manuel Carrera. En Coia, también habrá los clásicos puestos de alimentación y juegos como el tiro con balines.

A los feriantes se les exige realizar la revisión estructural de cada atracción mediante alguna entidad certificada. Es decir, hacer una especie de ITV específica para estas instalaciones. Ya no vale, como otros años, enviar únicamente documentación que refleje el buen estado exterior de las atracciones. Es necesario también que se demuestre que no hay ningún fallo estructural, especialmente en unas máquinas que tienen una edad media de 25 años. Y es algo que no pueden garantizar. En las fiestas de San Telmo de Tui, que tampoco contarán con atracciones, el Concello denuncia que querían proponer ellos mismos a la empresa supervisora de la seguridad, algo que el gobierno local no aceptó.