CSIF denuncia riesgo «grave e inminente» para trabajadoras del CRAPD I de Vigo por inseguridad laboral

CSIF ha trasladado a la Consellería de Política Social la situación de inseguridad que, según denuncia, se vive en el CRAPD I de Vigo, un centro residencial de la red autonómica. El sindicato presentó un escrito formal en el que exige actuaciones inmediatas para proteger a las trabajadoras al entender que existe un riesgo «grave e inminente» para su salud y su seguridad.

La central sindical sostiene que la Administración no ha dado una respuesta proporcional a la gravedad del problema y que no se trata de episodios aislados, sino de un patrón estructural de conflictos que, a su juicio, se arrastra desde hace años. En el documento, registrado por la representante de CSIF en el comité de empresa de Política Social, Montse Arribas, se describe un clima de miedo, ansiedad e inseguridad laboral provocado, en este caso, por amenazas e intimidaciones continuadas, especialmente durante el turno de noche, atribuidas a un usuario recientemente incorporado con alteraciones de conducta.

El sindicato advierte de que la situación supone no solo un riesgo psicosocial muy grave, sino también un peligro real de agresión física, agravado por el hecho de que el residente permanece en estado de vigilia durante la noche y mantiene comportamientos intimidatorios reiterados. En ese contexto, CSIF critica la que considera hasta ahora única medida adoptada por la dirección: ordenar que el trabajo nocturno se realice en pareja.

Para la organización, se trata de una respuesta «claramente insuficiente» porque, sostienen, obliga a dejar otras zonas sin atención, incrementando tanto el riesgo laboral como el asistencial. En su escrito, el sindicato reclama que se adopten medidas urgentes y ajustadas al nivel de riesgo para evitar que la situación se cronifique y derive en un episodio de mayor gravedad.

Un problema «estructural»

Más allá del caso concreto, CSIF enmarca lo ocurrido en un cambio de perfil asistencial que, a su entender, no ha venido acompañado de los refuerzos necesarios. El CRAPD I, concebido inicialmente como residencia para personas mayores, atiende hoy —según el sindicato— a perfiles cada vez más complejos sin que se haya reforzado de forma equivalente el personal, la formación ni las medidas de seguridad.

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En ese sentido, la central recuerda que la Inspección de Trabajo ya advirtió en 2025 de un riesgo «mortal» para la plantilla, alertando de la reiteración de agresiones y de la falta de medios adecuados para abordarlas. Con este nuevo escrito, CSIF asegura que busca que la Consellería actúe de manera inmediata para garantizar la seguridad de las trabajadoras y la atención adecuada en el centro.