Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga

Seis años después de poner patas arriba el planeta, las secuelas de la pandemia del covid siguen golpeando Vigo, en este caso las arcas públicas del Concello. El consistorio tendrá que realizar una aportación de más de 2,5 millones a las sociedades MQA Navia y AQA Vigo Xestión Deportiva, responsables de los espacios deportivos Máis que Auga de Navia, Coia y Barreiro con el objetivo de conseguir el reequilibrio económico de las concesiones, golpeadas por el impacto de la pandemia al tener que operar durante varios meses con severas limitaciones producto de las medidas restrictivas adoptadas por las administraciones para contener la propagación del virus.

La cantidad a abonar a la concesionaria fue aprobada en una junta de gobierno local celebrada a principios de marzo, una reunión que sirvió para cerrar un expediente abierto desde hace casi tres años. La cifra validada se suma a las compensaciones ya aprobadas en 2022 por importe superior al millón de euros correspondientes a las semanas que las instalaciones permanecieron totalmente cerradas al coincidir con la declaración del estado de alarma, un procedimiento que fue mucho más ágil que el que acaba de resolverse al tener que atar todos los cabos burocráticos y concluir que hay una base legal para estabilizar la concesión y no poner en riesgo de solvencia a la empresa.

Con todo, los 2,5 millones que abonará el Concello representan algo más de la mitad de lo que reclamaban las sociedades inicialmente, ya que tal y como consta en los dos extensos expedientes abiertos (uno para la instalación de Navia y otro para las de Coia y Barreiro), la suma de ambas reclamaciones superaba los cuatro millones de euros, 2,4 en el caso de Navia y 2 para las otras instalaciones. Así, la concesionaria planteaba un escenario en el que se tuviese en cuenta también para realizar los cálculos que los efectos del covid provocasen un daño a futuro, en concreto hasta el año 2032, un argumento que tumbaron los técnicos municipales.

«Non é procedente a súa aplicación», concluía el informe que analizaba la solicitud de la concesionaria de estimar las pérdidas futuras, por lo que el Concello cerró el cálculo finalmente aprobado «cunha metodoloxía alternativa que cumpre os criterios de razoabilidade e proporcionalidade, xa que se toman soamente as perdas estimadas para o período de maior intensidade dos efectos da covid, ata o 31 de decembro de 2022, mentres que as concesionarias asumirían as perdas do período seguinte, no cal o nexo causal vaise debilitando».

En la tramitación del expediente, se analizaron otras posibilidades para reequilibrar la concesión como un incremento de la duración de la misma, un incremento de las tarifas a los usuarios de las instalaciones deportivas o una reducción del canon anual que se abona al Concello, pero se descartaron rápidamente al concluir que no serían útiles para conseguir el objetivo de asentar las cuentas de la empresa. Mientras, no hubo dudas en ningún momento de que el covid fue «unha circunstancia razoalmente imprevisible» y un motivo de peso para incoar el expediente de reequilibrio económico de las concesiones.

El Concello dispone además ya de las partidas necesarias para hacer frente a los pagos aprobados a los responsables de los centros Máis que Auga, al incluir los fondos en la modificación presupuestaria aprobada el pasado verano.