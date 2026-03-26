Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Profesiones pleno empleoRFEF apuesta Vigo MundialFerran JutglàVenta PevasaAtacada jauría de perrosNoelia Castillo Eutanasia
instagramlinkedin

Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias

El siniestro, cuyas causas aún se desconocen, afectó a uno de los vehículos del parque de Esturáns

El dispositivo de emergencias en el lugar del accidente del camión de bomberos en Ricardo Mella

El dispositivo de emergencias en el lugar del accidente del camión de bomberos en Ricardo Mella / Cedida

R. V.

Un accidente entre un camión de bomberos y dos coches ha movilizado esta tarde en Vigo a un importante dispositivo de emergencias. El suceso se registró en la Avenida Ricardo Mella, a la altura del punto kilométrico 4, a las 16.07 horas de este jueves. El camión de bomberos venía del parque de Esturáns.

Testigos del incidente advirtieron al 112 Galicia que podía haber personas heridas o atrapadas en alguno de los vehículos, pero según ha podido saber FARO solo se registraron daños materiales. Todos los bomberos resultaron ilesos y los ocupantes de los otros dos coches están estables recuperándose de sus lesiones. Por el momento se desconocen las causas del siniestro.

Desde la central de emergencias se dio aviso de los hechos a la Policía Nacional, a la Policía Local, a la Guardia Civil de tráfico, a Urxencias Sanitarias y a los propios bomberos de Vigo.

Noticias relacionadas

El 112 también se informa de que cerca del lugar del siniestro se había registrado un aviso por un incendio en un galpón. Esa alerta se comunicó desde la parroquia de San Miguel de Oia y ya ha sido desactivada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
  2. Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
  3. Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
  4. El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
  5. Davila 21/03/2026
  6. Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
  7. Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
  8. Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas

Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias

Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias

La Policía incauta cocaína, heroína, hachís y 23.000 euros en un piso próximo a la praza da Miñoca

La Policía incauta cocaína, heroína, hachís y 23.000 euros en un piso próximo a la praza da Miñoca

La Policía busca al atracador de Vigo que asaltó una sucursal bancaria y se llevó varios miles de euros

La Policía busca al atracador de Vigo que asaltó una sucursal bancaria y se llevó varios miles de euros

Vigo estrena la primera guía para coordinar la atención a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista

Respaldo provincial a la Reconquista de Vigo para dar el salto turístico internacional

Respaldo provincial a la Reconquista de Vigo para dar el salto turístico internacional

La Universidad de Vigo participa en Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna desde 1972

La Universidad de Vigo participa en Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna desde 1972

El BNG de Vigo critica el retraso para convocar las becas de comedor y material escolar

El BNG de Vigo critica el retraso para convocar las becas de comedor y material escolar

Las fiestas de Coia y O Calvario, las primeras sin atracciones del verano

Las fiestas de Coia y O Calvario, las primeras sin atracciones del verano
Tracking Pixel Contents