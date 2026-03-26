Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias

Un accidente entre un camión de bomberos y dos coches ha movilizado esta tarde en Vigo a un importante dispositivo de emergencias. El suceso se registró en la Avenida Ricardo Mella, a la altura del punto kilométrico 4, a las 16.07 horas de este jueves. El camión de bomberos venía del parque de Esturáns.

Testigos del incidente advirtieron al 112 Galicia que podía haber personas heridas o atrapadas en alguno de los vehículos, pero según ha podido saber FARO solo se registraron daños materiales. Todos los bomberos resultaron ilesos y los ocupantes de los otros dos coches están estables recuperándose de sus lesiones. Por el momento se desconocen las causas del siniestro.

Desde la central de emergencias se dio aviso de los hechos a la Policía Nacional, a la Policía Local, a la Guardia Civil de tráfico, a Urxencias Sanitarias y a los propios bomberos de Vigo.

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El 112 también se informa de que cerca del lugar del siniestro se había registrado un aviso por un incendio en un galpón. Esa alerta se comunicó desde la parroquia de San Miguel de Oia y ya ha sido desactivada.