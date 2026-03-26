El BNG de Vigo critica el retraso para convocar las becas de comedor y material escolar
Su portavoz alerta que el retraso en las ayudas escolares podría impedir a las familias viguesas conocer si contarán con estas ayudas al inicio del curso
R.V.
El BNG de Vigo denuncia que el Gobierno municipal aún no abrió la convocatoria para las ayudas municipales de comedor, libros y material escolar, a pesar de haber finalizado el plazo de matrícula el pasado 20 de marzo (el día 23 en buena parte de los centros educativos). El frente nacionalista alerta de que este retraso puede suponer que las familias viguesas inicien un nuevo curso sin conocer si cuentan con estas bolsas, como ocurrió en años anteriores.
Para su portavoz municipal, Xabier P. Iglesias, esta demora «evidencia la absoluta falta de planificación» del Gobierno de Abel Caballero. Una situación que, lamentó, vuelve a generar incertidumbre y dificultar la organización económica de muchos hogares, pese las reiteradas demandas del Bloque exigiendo adelantar el proceso. «Cuanto más se retrase la convocatoria, más demorará su tramitación y resolución», advirtió.
Iglesias recordó que las bolsas de comedor, libros y material escolar son un «apoyo básico» para miles de familias de la ciudad, en particular para aquellas con menos recursos, y destacó que son «esenciales» para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación en condiciones dignas. «Aun más en un contexto en el que el costo de la vida sigue a aumentar», destacó.
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