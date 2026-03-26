Respaldo judicial a la decisión del Concello de Vigo de destinar al servicio de Urbanismo el inmueble que ocupaba la Favec en la plaza da Princesa

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Vigo ha acordado desestimar el recurso presentado por la Federación de Asociaciones Vecinales Eduardo Chao (Favec) contra el acuerdo adoptado por el Concello vigués de reclamar en diciembre de 2024 a la entidad la segunda planta del edificio situado en la plaza da Princesa número 7, que utilizaba como sede, con el objetivo de destinarla a la Oficina de Rehabilitación de Vivienda de la Gerencia de Urbanismo.

«Ratifican que teníamos razón en el fondo y en la forma para utilizar el local en cuestiones de urbanismo, se desestima íntegramente el recurso de la Favec», destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras dar a conocer la sentencia emitida, que concluye que una de las cláusulas del convenio que motivó la cesión en 2004 recogía que esta podría extinguirse si el Concello alegaba un motivo de interés público con una antelación mínima de tres meses.

En este sentido, en el fallo, que no es firme y puede ser recurrido, se desgrana cómo la Oficina Municipal de Rehabilitación, que ya ocupaba la primera planta del inmueble, precisaba un mayor espacio dado el crecimiento del volumen de trabajo motivado, entre otras cosas, por incrementarse las áreas de rehabilitación en la urbe. La sentencia confirma también que no hubo desviación de poder en la toma de decisiones, al seguirse los cauces normativos habituales para estos procedimientos.