Un atraco en una sucursal bancaria de Vigo obliga a movilizar a la Policía Nacional
Ocurrió a primera hora de hoy en la zona de Pereiró y el atracador aprovechó que losempleados estaban reponiendo el cajero automático para entrar
Un atraco en una sucursal bancaria de Vigo a primera hora de hoy ha obligado a movilizar al Cuerpo Nacional de Policía. Ocurrió, según confirmaron fuentes policiales a este periódico, a las 8.50 horas en la zona de Castrelos.
Según las primeras informaciones, fue un hombre de mediana edad el que, al filo de las nueve de la mañana, accedió a la sucursal de Pereiró para atracarla. Accedió a la oficina aprovechando que los empleados estaban reponiendo el dinero del cajero automático para entrar.
Actuaba en solitario, algo que no suele ser habitual e iba armado con una pistola, aunque aparentemente falsa. Además, el hombre no llevería su rostro cubierto del todo.
Se desconoce por el momento la cantidad de dinero que logró llevarse. Tampoco ha trascendido por el momento si el atracador ha sido detenido por la policía.
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