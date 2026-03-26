Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización

Tan necesaria como disruptiva, en términos urbanísticos, para la ciudad, la AP-9 dará un giro de 180 grados de la mano del Concello y Ministerio de Transportes. El alcalde Abel Caballero y el ministro Óscar Puente han firmado el protocolo de humanización de la autopista a su paso por el municipio (desde Teis, en su límite de con Redondela hasta Alfonso XIII) para «integrarlo» con el entorno, volverla más urbana. «Queremos es actuar para mejorarla, para humanizarla, para que sea transitable, para darle porosidad, para hacer de la AP9 una parte integrada de la ciudad de Vigo con respecto a la ciudad», explicaba esta mañana el regidor vigués.

Recreacción de la humanización de la AP-9 a su paso por la ciudad. / FdV

Cuatro tramos

Para ello, el trazado se dividirá en cuatro tramos: el primero irá desde Teis hasta el paso superior de Trapa; el segundo, de Trapa hasta Buenos Aires; el tercero, desde Buenos Aires hasta Isaac Peral; y el cuarto, desde Isaac Peral hasta Alfonso XIII. El diseño este último, la parte más urbana, será elaborado directamente por el Concello, mientras que los otros tres estarán liderados por del Ministerio de Transportes en colaboración con la concesionaria de la AP-9, Audasa.

Rehabilitación de viviendas y reducción de ruido

Recuerda Caballero que en este último tramo, el que se correspondería diseñar al Gobierno local, ya se han realizado actuaciones como el HALO si bien espera incorporar «un área de rehabilitación integral de viviendas» y «muchas» otras actuaciones previstas. «El proyecto pretende aumentar el grado de permeabilidad y de integración de la AP-9 a través de la humanización del entorno, una humanización compatible con la seguridad viaria», matizó el alcalde.

Alguna de las mejoras que entraña el convenio pasa por cubrir «partes enteras» de la autopista sin perder el «nivel de servicio», también se reducirá de forma «muy notable» la contaminación artística, y un nuevo ascensor: «Habrá un sistema por el que en la parte baja habrá un ascensor que subirá hasta una parte cubierta de la autopista y a partir de allí caminando se llegará a la otra parte de la autopista»

Afirmó también el alcalde que se aprovecharán los espacios disponibles en zonas en los márgenes de la AP-9 y en algunos sitios en la parte de abajo de la autopista, por ejemplo, la confluencia con Alfonso XIII, al estar sujeta por pilotes, para desarrollar nuevas actuaciones. «Llevamos medio siglo esperando por esto, un protocolo que formará parte de la revolución urbanística, paisajística y de humanización de la ciudad de Vigo», concluyó Caballero.

Esta gran humanización de la autopista mejorará otra de las principales arterias de entrada o salida de la ciudad, coincidiendo en plena adecuación de la Avenida de Madrid.