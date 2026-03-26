Abel Caballero lanza dos peticiones a la RFEF tras conocer su apoyo ahora a que Vigo se convierta en sede

«Es una gran noticia y la recibimos con agrado y entusiasmo porque llevamos mucho tiempo peleando por esto, aunque llega con casi dos años de retraso». Satisfacción en el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras conocer que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) apoya ahora decididamente que tanto la ciudad olívica como Valencia sean sede del Mundial 2030, al trasladar oficialmente ambas candidaturas a la FIFA, que será el que tome la decisión definitiva a finales de este año o a principios del siguiente, previa visita en otoño a las candidatas.

Pese a todo, Caballero lanzó este jueves dos peticiones a la RFEF con el objetivo de seguir avanzando, ya que, por un lado, quiere una notificación oficial al Concello, «porque todo lo que sabemos por ahora es a través de los medios de comunicación» y, por otro, urge la celebración «rápidamente» de una reunión entre Concello y RFEF para acelerar el paso. «Queremos ese encuentro para conocer sus protocolos porque llevamos mucho tiempo peleando y otras sedes dispusieron de dos años más, confío en que ahora esa actitud cambie y se ratifique oficialmente con premura, porque tendrían que haber comunicado esto desde el principio y tendríamos una parte del recorrido hecha, pero vamos a ser bimundialistas», apuntó Caballero.

El alcalde, no obstante, garantizó que Vigo va en tiempo y forma para llegar con los deberes hechos al Mundial 2030. «Le quiero decir a la ciudad que el proyecto de Vigo es imbatible», expuso Caballero, recordando que la construcción de la grada de Gol avanza «más rápido de lo previsto» y que en breve se iniciará el traslado del colector de Tribuna, con una inversión de 3,5 millones, para continuar después con la elaboración del proyecto de ampliación de la grada y alcanzar así los 40.000 espectadores exigidos por la FIFA. Caballero agradeció también el apoyo proporcionado por el Gobierno central.