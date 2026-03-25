Zona Franca de Vigo activa la compra de suelo para ampliar el polígono de Balaídos

La Zona Franca ha puesto en marcha su maquinaria para acelerar la ampliación de su principal parque empresarial, Balaídos. El Comité Ejecutivo, reunido este martes, acordó proponer al Pleno del Consorcio la puesta en marcha de un procedimiento para la adquisición de bienes y derechos dentro del ámbito mediante la fórmula jurídica de la «oferta pública de compra». Este mecanismo permitirá ofrecer a los titulares de los terrenos y a los propietarios de una treintena de viviendas un precio seguro y representativo de la zona, eliminando la incertidumbre que suele acompañar a los valores fijados en procesos de expropiación forzosa. El ente presidido por David Regades estima que esta fase de adquisición requerirá una inversión aproximada de 9 millones de euros.

Balaídos, sede de Stellantis —principal cliente y fuente de ingresos de la Zona Franca—, se encuentra actualmente al 100% de su capacidad. Su ampliación persigue adaptar los procesos productivos a las nuevas tendencias de la automoción, optimizar los flujos y los costes logísticos y reforzar el ecosistema industrial vinculado al sector —acercando, por ejemplo, nuevos proveedores—. Al mismo tiempo, y tal como avanzó este periódico, se mejorará la integración urbana en el municipio mediante la creación, hacia Matamá, de la que será la cuarta mayor zona verde de Vigo, solo por detrás de Castrelos, O Castro y A Guía. En total, de los 233.304 metros cuadrados de la actuación, 107.000 se destinarán a suelo empresarial y más de 76.000 a este cinturón verde.

La ampliación del parque cuenta con respaldo normativo tanto del Plan Sectorial de Grandes Áreas Empresariales de Galicia como del nuevo Plan Xeral. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade ha sometido a consulta el borrador del plan para la presentación de alegaciones y, posteriormente, resolverá la evaluación ambiental estratégica, un trámite que suele prolongarse entre 18 y 24 meses. Superada esta fase, y en caso de resolución favorable, el proyecto entrará en su etapa más prolongada: la aprobación definitiva y la redacción de los proyectos técnicos. Según el cronograma que maneja la Zona Franca, este proceso podría extenderse hasta 2028 e incluirá la planificación de la adquisición de los terrenos necesarios. El último paso será la habilitación definitiva para iniciar la ejecución material, prevista por fases y que, en un escenario optimista, comenzaría a partir de 2030.

Inversión total de 26 millones

La ampliación del polígono industrial de Balaídos supondrá una inversión global estimada de más de 26 millones de euros sobre un ámbito de 233.304 metros cuadrados. La mayor parte del presupuesto se destinará a las obras de urbanización, que alcanzarán cerca de 16 millones de euros e incluyen viales, servicios e infraestructuras básicas. A ello se suman más de 9 millones de euros para la adquisición de bienes y derechos, de los cuales alrededor de 4,6 millones se reservarán para indemnizaciones por las edificaciones existentes. El plan contempla, además, casi un millón de euros en trabajos técnicos necesarios para la redacción de proyectos y la tramitación administrativa del desarrollo.