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Vithas Vigo y Afaga se unen para innovar en demencias

El convenio garantiza a los socios de la asociación mejores condiciones en el acceso a los servicios del hospital

El gerente de Vithas Vigo, Ciro Cabezas, y el presidente de Afaga, Juan Carlos Rodríguez.

El gerente de Vithas Vigo, Ciro Cabezas, y el presidente de Afaga, Juan Carlos Rodríguez. / Cedida

R. V.

Vithas Vigo y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga) colaborarán en la realización de actividades conjuntas de apoyo, tanto a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como a su entorno familiar y convivencial y, también, a mayores de 55 años sin diagnóstico que busquen prevenir el deterioro con hábitos saludables, cognitivos y funcionales.

El acuerdo, firmado por el gerente de Vithas Vigo, Ciro Cabezas, y el presidente de AFAGA, Juan Carlos Rodríguez, sienta las bases de la colaboración futura en proyectos de investigación e innovación, enfocados en ampliar el conocimiento científico de la prevención, en el diagnóstico de las demencias y en el seguimiento clínico de pacientes con patologías neurodegenerativas.

Retos

Ambas entidades apoyarán iniciativas que aborden el reto de la longevidad, la soledad no deseada y la lucha contra el edadismo y la estigmatización de las demencias. Colaborarán, además, en el soporte a las personas cuidadoras y a familiares de personas con demencia, y en fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, así como en la promoción de actividades intergeneracionales y de campañas de sensibilización y de formación en prevención y mejora del diagnóstico.

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El convenio también garantiza a los socios de Afaga mejores condiciones en el acceso a los servicios del hospital.

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