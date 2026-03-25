Vithas Vigo y Afaga se unen para innovar en demencias

Vithas Vigo y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Galicia (Afaga) colaborarán en la realización de actividades conjuntas de apoyo, tanto a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como a su entorno familiar y convivencial y, también, a mayores de 55 años sin diagnóstico que busquen prevenir el deterioro con hábitos saludables, cognitivos y funcionales.

El acuerdo, firmado por el gerente de Vithas Vigo, Ciro Cabezas, y el presidente de AFAGA, Juan Carlos Rodríguez, sienta las bases de la colaboración futura en proyectos de investigación e innovación, enfocados en ampliar el conocimiento científico de la prevención, en el diagnóstico de las demencias y en el seguimiento clínico de pacientes con patologías neurodegenerativas.

Retos

Ambas entidades apoyarán iniciativas que aborden el reto de la longevidad, la soledad no deseada y la lucha contra el edadismo y la estigmatización de las demencias. Colaborarán, además, en el soporte a las personas cuidadoras y a familiares de personas con demencia, y en fomentar la corresponsabilidad en los cuidados, así como en la promoción de actividades intergeneracionales y de campañas de sensibilización y de formación en prevención y mejora del diagnóstico.

El convenio también garantiza a los socios de Afaga mejores condiciones en el acceso a los servicios del hospital.