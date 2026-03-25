Vigo se sube a la «Ruta Máxica»: 21 espectáculos gratis del 30 de marzo al 5 de abril

Vigo volverá a convertir sus calles en un escenario. Del 30 de marzo al 5 de abril, la ciudad acogerá la cuarta edición de Vigo Rúa Máxica, un festival gratuito que programa 21 representaciones de magia, ilusionismo y escapismo a cargo de diez magos y con paradas en Porta do Sol, Teis, O Calvario, Navia y Bouzas, además de sesiones en la Praza da Independencia.

El alcalde, Abel Caballero, presentó la programación arropado por los magos Pedro Volta y Rey Midas, además de responsables municipales. El regidor lo resumió con su estilo: «Va de magia, va de ilusión… y va de escapismo», antes de invitar a la ciudad a asomarse a un espectáculo «para todas las edades» en el que, dijo, lo más divertido es ese minuto posterior en el que el público intenta descifrar el truco y nunca acierta.

Porta do Sol ejercerá de gran plaza mayor del festival. Allí se concentrarán varias de las citas principales, incluida la más llamativa: «A gran evasión – Houdini 100 anos», el número de escapismo con el que Pedro Volta recreará la hazaña del legendario ilusionista, con camisa de fuerza y suspendido boca abajo desde una grúa a 20 metros de altura. Será el sábado 4 de abril a las 20.00 horas, un guiño a la historia del espectáculo que el propio Volta enmarca en el centenario de la muerte del escapista y en el origen de la magia como fenómeno de masas.

El festival se despliega también por los barrios. Bouzas abrirá el programa el lunes 30 con Rey Midas en la praza Suárez Llanos; O Calvario, Navia y el mercado de Teis tomarán el relevo en los días siguientes, mientras que Porta do Sol y Praza da Independencia concentrarán dobles sesiones a partir del jueves. Entre las propuestas, habrá street magic y formatos de proximidad como «Maxia na manga», con presencia de talento local como Sara Rodríguez y Óscar Fernández.

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La organización ha diseñado, además, una «bancada máxica vintage» en Porta do Sol con sesiones de aforo reducido —100 personas por pase— para vivir los números a corta distancia, con el centro de Vigo convertido, por unas horas, en una pequeña caja de sorpresas al aire libre.