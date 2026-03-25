Vigo refuerza su colección de arte contemporáneo con «A Barca Espacial», una pieza clave de Laxeiro

El Concello de Vigo da un paso más en la consolidación de su colección municipal de arte gallego contemporáneo con la incorporación de «A Barca Espacial», una de las obras más representativas de Laxeiro. La pieza —presentada este martes en la Casa das Artes— pasará a formar parte de la exposición permanente del fondo artístico municipal y quedará instalada a partir de mayo en la primera planta del edificio.

La adquisición se enmarca, según trasladó el gobierno local, en una doble línea de trabajo: por un lado, la reconfiguración de los espacios expositivos municipales; por otro, una política «proactiva» de compras para fortalecer un conjunto que el propio Concello sitúa entre los más relevantes de Galicia en arte contemporáneo. La obra de Laxeiro será, en ese sentido, una pieza central dentro del recorrido estable de la Casa das Artes.

El protagonismo del acto lo acaparó el valor simbólico y artístico del cuadro, pintado en Buenos Aires en 1961, en una etapa especialmente significativa de la trayectoria del creador. Laxeiro, subraya el Concello, es un pintor de referencia nacional e internacional, y «A Barca Espacial» está considerada una obra fundamental dentro de su producción. La compra, defendió el alcalde, respondía a «una oportunidad que no se podía dejar pasar», tanto por su importancia plástica como por lo que representa en la evolución del artista.

El regidor incidió en que la llegada de esta pieza al patrimonio municipal refuerza el peso de la pintura en la ciudad y la proyección de Laxeiro en Galicia, Europa y América. En esa línea, avanzó que el Ayuntamiento seguirá impulsando nuevas adquisiciones para ampliar y consolidar la colección y contribuir a «volver a internacionalizar» la figura del artista.

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La incorporación de «A Barca Espacial» busca también reforzar el papel de la Casa das Artes como espacio de referencia para acercar el arte contemporáneo gallego a la ciudadanía. Con la obra ya integrada en el discurso expositivo del fondo municipal, Vigo suma un nuevo reclamo cultural estable: no una muestra efímera, sino un hito de patrimonio que se queda.