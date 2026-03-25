La UVigo nombrará honoris causa a Antonio Sampaio da Nóvoa, rector honorario de Lisboa y excandidato a presidente de Portugal
Profesor e historiador de la educación, será la 32ª persona en recibir esta distinción tras la astrofísica viguesa Begoña Vila
S.P.
Antonio Sampaio da Nóvoa, rector honorario de la Universidad de Lisboa y excandidato independiente a las presidenciales de Portugal en 2016, será investido honoris causa por la UVigo. Tras la aprobación de la propuesta en el Consello de Goberno, será la primera institución española que le concede su máxima distinción tras seis portuguesas y brasileñas (Algarve, Lusófona, Brasilia, Río de Janeiro, Santa María e São Paulo).
Sampaio da Nóvoa será la 32ª persona que ingresa en el claustro honorario tras la astrofísica viguesa de la NASA Begoña Vila, que lo hizo en 2025. Y su nombramiento surge del departamento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativa con el aval de otros ocho del ámbito jurídico-social.
El rector Manuel Reigosa avaló la propuesta ante el Consello de Goberno destacando que es un «gran defensor» de la educación pública y cuenta con una de las trayectorias pedagógicas más brillantes del último medio siglo en el mundo.
Durante la sesión también se aprobó el calendario del próximo curso, cuyas clases se desarrollarán entre el 7 de septiembre y el 4 de junio de 2027. Además, Vigo acogerá el acto de apertura oficial de Galicia el 4 de septiembre.
Asimismo, se dio luz verde al convenio con el Real Club Celta y Metrodora para la creación de un centro adscrito con cinco titulaciones. Inicialmente, se impartirán Psicología, Enfermería, Gestión Deportiva, Diseño y arte para videojuegos, y Producción de música y sonido para la industria del entretenimiento. Cada uno de ellos, según aclaró el rector, deberá ser aprobado por la propia UVigo, el Consello Galego de Universidades, la Xunta y la Acsug.
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