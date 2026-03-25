La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España

La doctora Miriam Barrio, del servicio de Urología del Hospital Ribera Povisa, ha sido incluida en la lista de los 50 mejores médicos de España de medicina privada que elabora cada año la plataforma Top Doctors, en base a más de 5.000 valoraciones realizadas por usuarios.

«Ha sido una muy grata sorpresa», sostiene la doctora, que está especializada en urología femenina y el tratamiento de la incontinencia urinaria. Acumula más de diez años de experiencia en la enucleación prostática con láser (HoLEP), uno de los tratamientos más avanzados para la hiperplasia benigna.

«Muchas gracias a Top Doctors, y también al hospital Ribera Povisa y todos mis compañeros que me brindan el entorno ideal para desarrollar mi profesión de la mejora manera», señala.

¿Qué es este reconocimiento?

Los Top Doctors Awards, que se otorgan desde 2014, incluyen a los mejores doctores y especialistas españoles de la medicina privada más votados de cada especialidad en base a su experiencia, formación nacional e internacional, cargos de responsabilidad, habilidades o grado de especialización.

Se tiene en cuenta la excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, tanto a nivel nacional como internacional, y se valoran las habilidades clínicas, la labor investigadora, divulgativa y docente, así como su trayectoria profesional.

El propio colectivo médico y profesionales de la salud son quienes recomiendan a los mejores especialistas de España, y, además del aval de los facultativos, estos premios a la excelencia médica se cotejan con las valoraciones de los ciudadanos para asegurar que los ganadores tienen también el reconocimiento de los pacientes.