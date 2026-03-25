Tres nuevos detenidos por el altercado entre ultras antes del Celta-Olympique de Lyon

La investigación sobre el altercado violento entre ultras antes del Celta-Olympique de Lyon ha conducido a tres nuevas detenciones, que se suman a las dos iniciales, informa la Policía Nacional. En los hechos estuvieron implicadas una treintena de personas pertenecientes a las «Tropas de Breogán», entre las que se encontraban los arrestados, cuando localizaron en el Twenty de Vigo, en O Areal, a un grupo de seguidores franceses del equipo rival.

Los hechos se remontan en torno a la medianoche del 11 al 12 de marzo, cuando unas 30 personas pertenecientes a los miembros del grupo ultra «Tropas de Breogán» localizaron en el interior del céntrico establecimiento de ocio nocturno a un grupo de seguidores franceses del Olympique de Lyon.

Para evitar ser identificados vestían con ropa oscura, capucha y pasamontañas, y causaron diversas heridas inciso contusas a tres aficionados del equipo galo, además de ocasionar daños graves en el establecimiento.

Los propietarios del local, intentado evitar males mayores, procedieron a bloquear las puertas. Una vez que el grupo de encapuchados comprueba que éste se encontraba cerrado, comienza a golpear los cristales y las puertas con palos de madera y barras de metal de obra para tratar de acceder al interior. Durante estos actos vandálicos lograron fracturar los cristales y algunos de ellos impactaron en los aficionados franceses, lo que ocasionó que tres de ellos tuvieran que ser asistidos por heridas inciso contusas, necesitando dos ser trasladados al hospital para ser asistidos.

Los agresores, al no poder acceder al interior, abandonaron la zona corriendo, en pequeños grupos y diferentes direcciones, para evitar ser localizados por los agentes que se dirigían hacia el lugar de los hechos.

A los detenidos se les imputan delitos de lesiones, desórdenes públicos y daños. Igualmente las investigaciones continúan abiertas a la espera de poder identificar a más autores de la agresión y no se descartan nuevas detenciones.

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La operación ha sido desarrollada por la Brigada Local de Información de La Comisaría Local de Vigo-Redondela, en el marco del Plan Operativo de Prevención de la Radicalización Violenta de la Policía Nacional.