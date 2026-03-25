Un total de 150 graduados se interesan por especializarse en el Chuvi

El proceso para elegir las plazas para empezar las distintas especializaciones sanitarias en 2026 se abrirá en las próximas semanas y los graduados ya están explorando las distintas opciones que tienen. Un total de 150 médicos y enfermeros que han superado el examen de acceso a la formación especializada se han interesado por desarrollarla en el Área Sanitaria de Vigo. Han acudido a la jornada de puertas abiertas organizada por la Comisión de Docencia en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

En la actividad en la que también participó el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, los futuros residentes recibieron información sobre la actividad asistencial, docente y de investigación que se realiza en los centros públicos vigueses y que pueden resultar de utilidad en su elección.

En la cita se contó con la colaboración de profesionales y residentes actuales de las diferentes especialidades, que les trasladaron cómo es su día a día. Se realizaron también visitas in situ a los diferentes servicios.

Incorporación

La nueva remesa de residentes comenzará su especialidad en mayo.