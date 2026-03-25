Una coral creativa en Vigo en favor de la inclusión y la cultura

Una iniciativa que permite a gente de diferentes edades aprender a cantar en grupo, componer, improvisar y trabajar la música, fomentando la inclusión y la cultura. Es el ADN del proyecto bautizado oficiosamente como El Taller Coral, impulsado por la pianista y compositora Alicia Cerrada, que acaba de cumplir 30 años. Se desarrolla durante una hora y media los martes en La Galería Jazz. «Me apetecía crear un espacio donde se uniesen la creatividad y el canto», explica. Lo componen 18 personas y cumple ahora seis meses.

La semilla brotó gracias a la Coral Casablanca femenina, para la que tocó el piano el año pasado durante un tiempo. «De repente, me empezó a encantar el mundo de las voces, por lo que decidí crear algo similar a un coro, aunque no lo es como tal. No tiene nombre realmente, pero lo llamo El Taller Coral porque hacemos y aprendemos música, pero también sobre creatividad y practicamos ejercicios de creación de canciones. Para mí, algo que es bastante especial es que hacemos mashups (una fusión de canciones)», comenta.

Cerrada indica que le encanta la variedad de temáticas e idiomas con los que trabajan. «Hacemos canciones en gallego, en inglés, en castellano, en italiano y en brasileño. Unimos culturas, que creo que es algo bonito, ya que vivimos globalizados, pero estamos llenos de guerras. Además, también recurrimos al humor, por lo que se traduce en bienestar musical. Es un lugar donde la gente disfruta y canta», comenta antes de agradecer la cesión del espacio (la planta de abajo) a las responsables de La Galería Jazz.

Entre las participantes, está Martina, de 38 años. «Para mí, El Taller Coral es un espacio seguro donde cultivar y compartir el amor por la música, desconectar y disfrutar cantando», asegura. Para Miguel Eremos, de 46 años, es su «oasis de paz en medio del caos». Lucía Loureiro, de 33 años, destaca el dinamismo, la técnica y el buen rollo». «Todo gracias a una profesora estupenda», apunta. Fran Grassi, de 49 años, es otro miembro: «Cantar en grupo tiene reminiscencias ancestrales, de comunidad, algo que, hoy en día, suena subversivo».

De 8 a 70 años

Cerrada comenta que hay personas a las que les encanta la música, pero que nunca habían cantado, pero también hay participantes que son artistas y otros que saben tocar instrumentos. «Tenemos de todo», resume. También en cuanto a edades: «Vienen los hijos de una pareja con ellos, que tienen 8 y 12 años, y las más mayores tienen 70 años». El objetivo ahora es aumentar el grupo. «Me gustaría que hubiese un poco más de voces, ya que, cuantas más haya, más texturas hay y se pueden hacer más cosas», indica la impulsora.

Una sesión de El Taller Coral. / Pablo Hernández Gamarra

El 21 de abril, en La Galería Jazz, el grupo liderado por Alicia Cerrada ofrecerá una presentación de su trabajo. Hará otra a finales de junio al aire libre: seguramente, en la Ronda de don Bosco. «En Navidad, actuamos en el Café Uf y fue muy bonito; además, el día de mi cumpleaños, vinieron a cantar y fue genial. Se están acostumbrando a que la gente los vea», recuerda. Su intención es llevar esta iniciativa a más sitios de la ciudad: «He estado hablando para hacer en verano un taller en la Fundación Sales. Me han dicho que sí, pero no hay fecha todavía».

Cerrada señala que ve «muchísimo talento y artistas» en Vigo, pero echa en falta un impulso. Es lo que ella ofrece en El Taller Coral. Los participantes pagan 20 euros al mes para formar parte de esta experiencia. «A mí me gusta muchísimo el ambiente que se genera; la gente se va siempre sonriendo. Se mezclan emociones y personas que se dedican a cosas muy diferentes, pero tienen algo en común: el respeto y el gusto por la música y el arte», finaliza.