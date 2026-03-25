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St. Paul & The Broken Bones aterriza en Vigo: soul de primera en el Underfest Xacobeo

La banda de Alabama actuará el 15 de noviembre en el Teatro Afundación, en su primer concierto en Galicia

El grupo St. Paul &amp; The Broken Bones.

El grupo St. Paul & The Broken Bones. / FDV

R. V.

El Underfest Xacobeo ha puesto el foco en Vigo con una incorporación de peso a su cartel: St. Paul & The Broken Bones. La banda estadounidense, una de las referencias del soul contemporáneo, actuará el 15 de noviembre en el Teatro Afundación, en lo que será su primer concierto en Galicia, según avanzó la organización.

Formados en Alabama y liderados por la voz y el carisma de Paul Janeway, el grupo ha construido su reputación a base de directos eléctricos y una puesta en escena que bebe de la época dorada del género sin caer en el museo. En su formación figuran, entre otros, Jesse Phillips (bajo), Browan Lollar (guitarra), Kevin Leon (batería), Al Gamble (teclados) y una sección de viento que completa el músculo del proyecto: Allen Branstetter (trompeta), Chad Fisher (trombón) y Amari Ansari (saxofón).

Con seis discos desde su nacimiento en 2011, St. Paul & The Broken Bones ha ido ampliando su paleta sonora. En su último álbum, grabado en los legendarios estudios FAME y producido por Eg White (Adele, Florence & the Machine), la banda mezcla psicodelia-funk, baladas con aroma gospel y un punto de rock épico de textura cinematográfica. Temas como «Sushi and Coca-Cola» o «Going Back» funcionan como ejemplo de esa evolución sin perder el pulso clásico.

La trayectoria internacional del grupo incluye presencia en grandes festivales y escenarios, además de colaboraciones y giras compartidas con nombres de primera línea. La organización del Underfest subraya también el impacto mediático del proyecto, con actuaciones en formatos televisivos de referencia y un eco que ha llegado a figuras como Elton John. Y, como guiño de culto para los devotos del directo, rescata una frase atribuida a Rosanne Cash tras verlos en vivo: «He visto el futuro de la música y su nombre es St. Paul & The Broken Bones».

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La cita viguesa forma parte de una nueva edición del Underfest Xacobeo que vuelve a apoyarse en el paraguas institucional de Concertos do Xacobeo (Xunta, a través de la Axencia Turismo de Galicia) y en la marca Rías Baixas Fest de la Diputación de Pontevedra, además de la colaboración de SON Estrella Galicia. En lo inmediato, la noticia para Vigo es clara: una noche de soul con acento sureño y estreno gallego en un escenario de formato perfecto para comprobar por qué esta banda tiene fama de no dejar a nadie sentado.

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