El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos

Las previsiones optimistas con las que afrontaba el Puerto de Vigo el año 2026 están siendo ratificadas por las cifras de los principales indicadores que permiten palpar la salud de las distintas terminales portuarias. En este sentido, Bouzas puede presumir de haber logrado el hito el pasado mes de febrero en la instalación en la que hubo más movimiento de vehículos en toda España, con 56.554 unidades gestionadas según los datos que acaba de publicar Puertos del Estado, casi 6.000 más que en Barcelona, lo que permite al Puerto de Vigo arrebatar el liderato al catalán en este apartado por primera vez en dos años, acercando, por tanto, el objetivo fijado por el presidente de la Autoridad Portuaria viguesa, Carlos Botana, de conseguir el primer puesto en el acumulado de todo un ejercicio.

En el global del primer bimestre de 2026, los vehículos gestionados en la terminal de Bouzas ascendieron a 95.758, lo que supone un crecimiento del 2,3% respecto al mismo período del año anterior y un 1,17% más que los movidos en Barcelona, que se quedó al cierre de febrero en 94.646 coches. En el tercer escalón del podio estatal viene apretando Valencia, que registró una importante subida por encima del 10%, dejando la cifra total de automóviles en enero y febrero en más de 80.000. Las cifras logradas por el Puerto de Vigo destacan también al ver la media del conjunto de España, con una disminución del 1,5% en el movimiento de automóviles.

Esta capacidad de resiliencia que está mostrando la ciudad olívica en materia portuaria coincide con un escenario complicado «por la incertidumbre económica general y las condiciones climatológicas adversas» del último invierno, señalan desde Puertos del Estado, con una caída general del tráfico portuario del 1,3%, mientras que Vigo, con el hándicap además de no haber sido declarado como puerto nodal, no solo no retrocede, sino que consigue un incremento respecto al arranque de 2025 del 1,1% en este indicador, situándose como el décimo noveno puerto español con más toneladas, por encima de las 761.000.

Esto se sustenta en tráficos, además, de productos de alto valor añadido, como demuestran los apartados de mercancía general o en contenedores, con 715.728 y 470.176 toneladas movidas respectivamente, que en la comparativa interanual suponen subidas del 3,2 y del 8,2%, mientras que el conjunto de la red de puertos españoles sufrió caídas del 4% en ambos apartados. En esta línea, los TEUS gestionados en Guixar también reflejaron un incremento, en su caso del 2,5% hasta alcanzar los 43.665. Otro apartado en el que el Puerto presenta una evolución positiva es en el de cruceristas, ya que pese a atracar en los muelles vigueses los mismos buques (ocho), estos transportaron un 7,5% más de viajeros, registrándose 15.663 cruceristas.

Los datos menos favorables en relación con 2025 fueron, por su parte, los que tienen que ver con la pesca. La lonja de O Berbés volvió a anotar un descenso de las toneladas descargadas, de un 18,3%, por encima de la media española. Las 3.264 toneladas, con todo, permiten al Puerto de Vigo mantener el liderazgo en este apartado por delante de Pasaia y A Coruña. Mientras, en el tráfico Ro-Ro, se registró en los dos primeros meses del año una ligera disminución del 1,5% hasta situarse en algo más de 195.000 toneladas, una caída que está muy por debajo del 5,3% anotado por el conjunto de la red estatal.