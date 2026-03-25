El presidente del Puerto de Vigo, sobre el ciberataque sufrido: «Operamos con total normalidad, no hubo afectaciones graves»

El Puerto de Vigo mantiene su operativa «con total normalidad pese a funcionar de forma más manual en algunos momentos» tras el ciberataque sufrido en la madrugada de este martes, un problema que tal y como ha confirmado el presidente del organismo, Carlos Botana, no ha tenido grandes consecuencias, pero que sí ha obligado a extremar las precauciones, por lo que es imposible dar por el momento una fecha exacta de cuándo se podrá recuperar la normalidad plena.

«Detectamos el problema a las 5:45 horas al saltar las alarmas de un aviso de intento de intrusión, por lo que rápidamente nos aislamos del exterior, parando el ataque y haciendo que el efecto fuera menor. Vino un forense informático para ver si hay indicios que permitan encontrar al causante y luego restablecer todo, algo que no se hará hasta que tengamos garantías al 100% de que no pueda haber otro ataque. Esperamos restablecer todo en el menor tiempo posible, pero no puedo decir en qué momento, hay que dejar trabajar a los informáticos que han estado toda la noche en ello», indicó Botana.

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El presidente de la Autoridad Portuaria aseguró también que el único objetivo del ciberataque era lograr una contraprestación económica en forma de rescate, sin que se haya perdido información grave. Botana rehusó ofrecer detalles sobre las cantidades solicitadas por los atacantes, limitándose a decir que todo se ha notificado por los canales pertinentes a las autoridades encargadas de investigar este tipo de sucesos.