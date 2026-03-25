El PP de Vigo acusa a Caballero de «guardar en un cajón» el derribo de O Sello

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, cargó este miércoles contra el gobierno local por la situación de las antiguas casas de maestros del CEIP O Sello, en Cabral, un inmueble que —según la dirigente popular— supone un riesgo para los escolares y sobre el que el Concello habría encargado en 2024 un estudio económico de demolición que, añade, no ha tenido recorrido.

Sánchez aseguró que el proyecto para el derribo se solicitó en julio de 2024 y presupuestaba la actuación en 46.947,93 euros, pero que «se guardó en un cajón» pese a las reclamaciones trasladadas por la comunidad educativa. «¿Y qué hizo el gobierno de Caballero? Nada», sostuvo la líder popular, que dice apoyarse en quejas reiteradas, «incluso por escrito», de familias y profesorado.

El edificio, describe el PP, se encuentra en estado ruinoso, con seis pisos repartidos en tres plantas, y está ubicado en la misma parcela del centro, junto al patio. Además, los alumnos deben pasar por las inmediaciones para acceder a la huerta escolar. «Representa un peligro real para la seguridad de los alumnos del centro ante la posible caída de cascotes», advirtió Sánchez, que vinculó esa situación al hecho de que el Concello solo habría instalado chapas en el perímetro como medida preventiva.

La popular enmarcó el caso de O Sello en un problema más amplio, al considerar que estas viviendas están en idéntica situación a las antiguas casas de maestros del CEIP A Canicouva, en Castrelos. Según indicó, ambos inmuebles fueron desafectados en 2023 por la Consellería de Educación a petición del Concello, pero «desde entonces han pasado tres años y tres presupuestos municipales» sin que se habilitase la partida necesaria para ejecutar la demolición y, posteriormente, acondicionar el espacio como patio o destinarlo a uso educativo.

En el caso de Canicouva, Sánchez recordó que el alcalde rectificó recientemente su planteamiento inicial y se abrió a escuchar a la comunidad educativa, aunque, a su juicio, no se han iniciado trámites para el derribo. Por ello, reclamó al gobierno local que «pase de la palabra a los hechos» y «cumpla» sus compromisos.

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La presidenta del PP apuntó, además, a la negociación presupuestaria en marcha. Según remarcó, el Concello podría actuar «de inmediato» si aceptase la enmienda presentada por su grupo a la modificación presupuestaria de 10,9 millones, que incluye —afirmó— una partida de 500.000 euros destinada a demoliciones y obras en los entornos de O Sello y Canicouva. «Si quiere, puede empezar a trabajar ya mismo, más allá de discursos vacíos y palabras huecas», zanjó.