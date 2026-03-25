La Noite Branca de Vigo ya tiene fecha para este año y el Concello busca actividades para dinamizarla

Cuenta atrás activada para una de las propuestas culturales más singulares del año en Vigo. El alcalde, Abel Caballero, anunció este miércoles que la edición de 2026 de la Noite Branca tendrá lugar a finales del mes de junio, en concreto el viernes 26. Por este motivo, el Concello vigués ya trabaja en la programación de la jornada, en la que los museos de la red municipal permanecerán abiertos entre las 20:00 y 01:00 horas, para reforzarla con actividades de distinta índole.

Para ello, el consistorio abrirá esta semana el plazo de presentación de solicitudes para que las empresas y agentes culturales puedan plantear sus propuestas, que se desarrollarán en el Museo Quiñones de León, jardines históricos de Castrelos, Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, Casa das Artes, Casa Galega da Cultura y Verbum. Según explicó Caballero, el presupuesto que destinará al Concello a financiar estas actividades asciende a 15.000 euros y la duración máxima de las propuestas oscilará entre los 60 y los 90 minutos. Podrán ser de historia, arte, arqueología, patrimonio cultural, visitas guiadas o danza, entre otras artes escénicas. Todos los detalles se podrán consultar en las bases diseñadas por el Concello, que se publicarán este jueves. Entre las propuestas, un comité de técnicos seleccionará las finalmente elegidas.