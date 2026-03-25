Instalan 16 ceniceros especiales en bares del Casco Vello para evitar que se tiren colillas al suelo

«Nos los trajeron ayer. Lo pusimos en la terraza para que la gente que fuma no tire las colillas al suelo», explicaba una camarera de un bar de la plaza de la Constitución. Habla de unos ceniceros que repartió esta semana el Concello a varios bares del Casco Vello.

Es parte de una iniciativa con la que se pretende evitar el exceso de cigarrillos en el suelo. «Aunque haya en la mesa donde ponerlos, mucha gente lo lanza igualmente», confiesa la trabajadora.

Repartieron un total de 16, pero si funciona, se llenan y la zona está más limpia, se plantea que continúen con el proyecto. Quizá la Reconquista no sea una buena prueba de fuego, pero se podrá evaluar su efecto durante semanas.

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A finales del año pasado ya se llevó a cabo una acción similar en Bouzas. Se puso en marcha un plan específico para este barrio en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística. Fue la primera zon en contar este sistema innovador de recogida de colillas, tanto en la vía pública como en los locales, que se mostraron colaborativos. En este caso se dispensaron 55 ceniceros especiales. También les repartieron 70 cubos marrones para la separación de la materia orgánica; les instalaron 20 papeleras bicompartimentadas en las calles con espacios diferenciados para residuos generales y orgánicos; y los dotaron con 25 nuevos contenedores móviles, que se colocarán y retirarán a diario para cuidar la estética. A mayores, se entregaron 2.500 compostadores domésticos a los vecinos y se repartieron embudos para el reciclado del aceite de cocina.