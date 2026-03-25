La huelga y la Semana Santa llevan las esperas por una cita con el médico de familia hasta mediados de abril

El peso de las protestas de los médicos gallegos para lograr concesiones de la Administración, una vez más, ha recaído principalmente en los del Área Sanitaria de Vigo. Además del encierro mantenido en el Olimpia Valencia, de las 72.124 consultas suspendidas con las que se han saldado las tres semanas y dos días de huelga indefinidad en Atención Primaria en la comunidad, el 45% corresponden a sus centros de salud. Son un total de 32.118 citas.

Además de la repercusión en la nómina que percibirán los facultativos este mes, el mayor impacto de este pulso lo sufren los pacientes del área viguesa. Al paro, se suman los festivos por Semana Santa y los días libres a los que tienen derecho los profesionales. Estas circunstancias vienen a agravar una situación de base de cupos sobrecargados y falta de cobertura de numerosas vacantes. Así, tras tres semanas en las que muchos cupos solo atendían urgencias y casos prioritarios, ahora las citas se demoran hasta tres semanas.

El dato de la espera media actual para una consulta en Atención Primaria solo lo puede obtener el Sergas calculando la media de todos sus cupos y ayer no la tenían disponible. Esta información periodística está realizada en base a un sondeo por distintos centros de salud, principalmente, de la ciudad de Vigo. La situación de cada cupo es muy variable y puede haber alguno con citas para el día siguiente y, otros, sin ninguna disponible en el plazo que muestra la aplicación Sergas Saúde (hasta el 15 de abril). En la inmensa mayoría de los casos consultados, son solo huecos puntuales los que se encuentran para los días previos a Semana Santa.

En Taboada Leal, Pintor Colmeiro y Calle Cuba, por ejemplo, hay cupos que no tienen citas disponibles a través de la app. En A Doblada, Bembrive y varios cupos de Calle Cuba, hay que esperar hasta la tercera semana de abril, en los días 13 y 14. En Navia no hay ninguna hasta ese martes 14. En Beiramar y otros cupos de Pintor Colmeiro tienen citas para la semana anterior. En Nicolás Peña, donde se enorgullecen de dar cita casi siempre en dos días, solo les queda algún hueco de algún cupo para el 1 de abril, antes del inico de la Semana Santa. También para después de las festividades emplaza el único médico de Bouzas y está en unos 15 días la demora media en Lavadores.

Consultas a distancia

En Bembrive, el único cupo cubierto en la actualidad, no tenía citas ayer hasta el 14 de abril. El otro, vacante, se está cubriendo a distancia. Facultativos de otros centros de salud lo cubren en horas extra, pero solo con agenda telefónica.

Diversas fuentes sanitarias explican que es un recurso más que se emplea desde hace algún tiempo ante el importante déficit de facultativos en Atención Primaria. Señalan que empezó para dar servicio a centros de salud alejados, pero ya ha llegado incluso a la ciudad de Vigo.

¿Y qué pasa si el médico que consulta por teléfono considera que el caso que tiene al otro lado de la línea necesita ser explorado en persona? No parece haber una instrucción clara y cada caso se resuleve según las circunstancias que lo rodeen, remitiendo a urgencias, al centro de salud cabecera, a otro compañero que esté presencial o, si se puede demorar, citándolo para más adelante.