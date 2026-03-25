Gradiant lleva a San Francisco una «vacuna» contra los deepfakes y el fraude digital

Gradiant ha elegido el mayor escaparate internacional de la ciberseguridad para presentar una de sus apuestas más ambiciosas frente a los usos maliciosos de la IA generativa. El centro tecnológico vigués participa estos días en la RSA Conference 2026 de San Francisco (EE UU) —hasta el 26 de marzo—, donde da a conocer Veraquo, una plataforma diseñada para combatir la desinformación y el fraude digital en plena era de los deepfakes.

Desde el Pabellón Internacional de España, Gradiant muestra una herramienta concebida para proporcionar a empresas, administraciones y usuarios un mecanismo fiable de verificación de contenidos. Veraquo es capaz de detectar con alta precisión imágenes y vídeos manipulados, además de voces clonadas, convirtiéndose en un aliado en entornos donde la autenticidad de la información ya no se puede dar por supuesta.

El director de Seguridad y Privacidad en Gradiant, Juan González, explica que el valor diferencial de la plataforma reside en su enfoque integral: «gracias a su enfoque integral, esta herramienta analiza audio, imagen y vídeo para detectar manipulaciones». En la práctica, añade, permite identificar «si un vídeo aparentemente real ha sido generado artificialmente, si una voz ha sido clonada o si una imagen ha sido alterada con fines maliciosos». La solución, además, puede utilizarse vía API o desde interfaz web, con el objetivo de reforzar la gestión de activos digitales y la fiabilidad de transacciones y decisiones automatizadas en tiempo real: «un factor crítico para operar en mercados competitivos y regulados», subraya.

Junto a Veraquo, Gradiant aprovecha la cita de San Francisco para presentar otros activos vinculados a la integridad de procesos y la protección de identidades digitales, con especial atención al sector financiero. Entre ellos figura SafeGate, orientado a organizar infraestructuras criptográficas complejas, reducir riesgos operativos y mejorar la trazabilidad y el cumplimiento normativo. Completan la propuesta KeyConnect by Gradiant, para la gestión segura de claves en entornos cloud, e IDhub by Gradiant, centrado en la gobernanza de certificados digitales y procesos de autenticación y firma.

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Fundado en 2008, Gradiant suma más de 900 proyectos, más de 400 clientes en 30 países y un equipo de más de 250 profesionales. En 2024, el centro captó 1,96 millones de euros de proyectos europeos para I+D, un 31,5% más que el año anterior, reforzando su perfil como actor tecnológico con proyección exterior desde Vigo.