La Federación Española apuesta ahora por Vigo como sede y se lo pide formalmente a la FIFA

Cambio de ritmo para que Vigo pueda convertirse oficialmente en sede del Mundial 2030. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha planteado ya formalmente a la FIFA, que tiene la última palabra en este proceso, que tanto Vigo como Valencia sean incluidas en la lista de ciudades aspirantes a albergar partidos de la cita mundialista que coorganizarán España, Portugal y Marruecos y que tendrá también encuentros en Sudamérica.

Así se lo confirman a FARO fuentes oficiales de la RFEF, que han aprovechado la reciente visita de la delegación de la FIFA para trasladar el elevado interés que existe por sumar a la carrera a Vigo y Valencia, que quedaron descabalgadas en un primer momento de los elegidos, pero que a raíz de las renuncias formalizadas por Málaga primero y A Coruña después tienen ahora espacio para completar los 11 estadios concedidos a España para el Mundial 2030, sin descartarse todavía que caiga alguna ciudad más, con Las Palmas como urbe que avanza a un paso más lento que las demás.

La decisión final, sin embargo, todavía se hará esperar unos meses, ya que no está prevista hasta otoño un nuevo desplazamiento de los técnicos de la FIFA para certificar los avances en la candidatura española, ronda de visitas en la que aspira a estar Vigo y el estadio de Balaídos, con un proyecto de reforma y ampliación en marcha desde hace tiempo que es perfectamente visible con la nueva grada de Gol, con buena parte de la estructura ya levantada y con la previsión de estar plenamente operativa a principios de 2027, momento en el que podría conocerse ya el veredicto final de FIFA.

En paralelo, el Concello de Vigo continúa trabajando en la ampliación de Tribuna, imprescindible para alcanzar los más de 40.000 espectadores que exige la FIFA como aforo mínimo para albergar encuentros de un Mundial. El primer paso es trasladar los colectores de la explanada, proyecto para el que el alcalde, Abel Caballero, reclama el apoyo económico de Diputación y Xunta. Esa actuación permitirá despejar el camino para afrontar la gran reforma de la grada, que se tiene que retranquear hacia Manuel de Castro para permitir una mayor inclinación y ganar los asientos necesarios.

Con todo, fuentes del Concello apuntan no tener constancia por el momento de que la RFEF haya dado el paso de trasladar por escrito a la FIFA su interés en que Vigo y Balaídos sean incluidas en la lista de sedes mundialistas, una reclamación que desde el consistorio llevan meses exigiendo por la vacante dejada por Málaga. Además, las mismas fuentes muestran su sorpresa con este movimiento de la RFEF recordando que, a principios de año, remitían una carta al alcalde, Abel Caballero, asegurando que el procedimiento de elección de sedes estaba «cerrado» con el dosier presentado inicialmente a la FIFA, descargando en este organismo la decisión definitiva, Durante las últimas semanas, el regidor vigués insistió en que la RFEF tenía que dar el paso de poner nuevos nombres sobre la mesa, mostrando su disgusto por que Vigo no fuese incluida en la ronda de visitas de la FIFA, que ahora ya es conocedora del deseo de Vigo y Valencia de unirse a la cita de 2030.