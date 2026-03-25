Cuenta atrás para la Reconquista: más de 200.000 litros de cerveza, kilos de chorizo y trajes bien abotonados

Se rumorea que el domingo un grupo de marineros y paisanos vigueses guiados por un tal Carolo van a derrumbar la puerta de Gamboa para recuperar el dominio de la urbe. Hace ahora 217 años, por estas fechas, los franceses estaban acomodándose en la ciudad. Las tropas napoleónicas la tomaron a finales de enero, pero no sabían que a poco les iba a dar tiempo. En un par de días comenzará una de las semanas más importantes, cuando se rememora como los vecinos los expulsaron con sus propias armas un 28 de marzo. La Reconquista está a punto de llegar y el Casco Vello de la ciudad se está volcando para ultimar detalles.

Desde esta mañana, los bares y las empresas distribuidoras montan barras, colocan barriles y elaboran puestos «de época» en madera para dar servicio a los 300.000 personas que estima la asociación Casco Vello que vendrán. La compañía Jobe tiene el encargo de proveer hasta 150 barras en la zona del Berbés y en calles contiguas y cada una tendrá 30 barriles para ambas jornadas. Los organizadores estiman que podrían superarse los 200.000 litros.

Trabajadores de una distribuidora cargando botellas y barriles. / Pedro Mina

También habrá el típico choripán, además de bocadillos, empanadillas y tortilla. Los negocios hicieron una gran inversión, aunque valoran que quizá no haya el mismo ambiente que el pasado año cuando el viernes coincidió con festivo. «Nesta ocasión é o sábado e sí que pensamos que se sumará a xente que tería que traballar este día pola mañá», indica Fiz Axeitos, presidente de la asociación Casco Vello.

Desde uno de los bares de la plaza de la Constitución, opinan que todavía no se alcanzaron los volúmenes de clientela precovid, cuando en lugar de 30 barriles, los bares pedían directamente 50. «El año pasado tuvimos dos días muy fuertes, veremos que pasa este año que arrancamos el viernes a las 17.00 horas», dicen.

Con más o menos gente, es una de las semanas más atareadas del año para los organizadores. Axeitos está pendiente de vestir a más de cien «franceses», montar una representación de la festividad con playmóbils en una farmacia de Torrecedeira y repasar que no falte nada. Eso sí, los preparativos per se son cosa de todo el año, con mayor intensidad desde diciembre. «Este 2026 fixéronse cerca de cen bandeiras novas, polo que temos cen balcóns mais adornados. Imos quedando todas as semanas para ir facendo pouco a pouco», señala.

Los trajes son otro mundo. Revisan que todo esté en orden, botón a botón. Tienen los atuendos guardados en su local porque, en una ocasión, les llamaron la atención y la policía acudió a sus instalaciones a revisar que no estuviesen trabajando con armas de verdad. Y no lo eran. Son atrezzo que se usa solo para recreaciones.

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Comida con Vigueses Distinguidos

El alcalde junto a los Vigueses Distinguidos. / Pedro Mina

Como parte de los actos de la Reconquista y en vísperas de una gala que se celebra mañana, hubo una comida este mediodía del alcalde y los futuros Vigueses Distinguidos. Fue en el hotel Coia y acudieron todos los homenajeados. Allí, el regidor dedicó unas palabras a los asistentes: «Esta es una ciudad en la que tenemos el orgullo de ser de aquí y eso es una virtud inmensa. Recibimos a la gente con los brazos abiertos y nunca preguntamos a nadie de donde es. Yo soy un vigués nacido en Ponteareas, otros lo hicieron en Ourense... Vigo es una gran ciudad gracias al trabajo que hicisteis, a los que estáis aquí y otros que tendrán reconocimiento en su momento», dijo a su público.