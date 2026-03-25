El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril

La apertura del centro integral de salud (CIS) Olimpia Valencia se prepara para dar su segundo paso: recibir a profesionales y usuarios del Nicolás Peña. Según las previsiones que maneja el Área Sanitaria de Vigo, el traslado se producirá en el segundo fin de semana de abril. Si nada se tuerce, los profesionales abandonarán las consultas de Camiño do Regueiro el viernes 10 y estrenarán unas nuevas en la calle Lalín el lunes 13.

Después de la mudanza del centro de salud de López Mora a principios de marzo, este es el movimiento más grande en la reorganización de Atención Primaria que supone la apertura del CIS Olimpia Valencia. Y es que el traslado del Nicolás Peña supone mover cupos con más de 10.000 usuarios adultos y casi 1.700 niños, a los que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) avisará en los próximos días.

Y, con ellos, irán ocho profesionales de Medicina de Familia, dos de Pediatría, diez enfermeras, dos matronas y cinco administrativos. Además, a los cinco fisioterapeutas de Nicolás Peña, se sumarán otros dos para cubrir plazas de nueva creación.

En el Olimpia Valencia se encontrarán ya instalados a los 9 profesionales de Medicina de Familia y 2 de Pediatría de López Mora, que llevan allí desde el 9 de marzo. A la semana siguiente se incorporaron también una farmacéutica y una trabajadora social en plazas de nueva creación. La segunda trabajadora social lo hará después de Semana Santa.

Atención a una cuarta parte de las viguesas

El Olimpia Valencia contará, finalmente, con cuatro enfermeras especializadas en Ginecología y Obstetricia. Dos de estas matronas son del Nicolás Peña y se moverán con el resto de la plantilla de su centro de salud, en la semana del 13 de abril, otra se moverá desde Rosalía de Castro y la cuarta es una plaza de nueva creación.

Este movimiento conlleva una reorganización de las matronas de Atención Primaria del Concello de Vigo, ya que concentra en la calle Lalín la atención a una cuarta parte de las mujeres viguesas, con cuatro de las 16 profesionales totales en centros de salud del municipio.

Una de las matronas del Nicolás Peña atiende a las usuarias de este centro de salud y algún cupo del centro de salud de A Doblada —ubicado a 2 kilómetros del Camiño Regueiro y a 3 de la calle Lalín—. La otra atiende a las mujeres de Pintor Colmeiro.

Una vez que estas dos profesionales estén «asentadas» en el Olimpia Valencia, la Dirección del Área Sanitaria de Vigo explica que habrá una «reordenación». Si es posible, lo harán a la semana siguiente. Se moverá allí una matrona que, en la actualidad, está ubicada en el centro de salud de Rosalía de Castro, pero atiende usuarias de A Doblada. Se sumará también entonces la profesional del cupo de nueva creación.

Concentración de pediatras

El Olimpia Valencia concentrará también la atención a un tercio de los vigueses de menos de 15 años con once profesionales de Pediatría. Será el centro de Atención Primaria gallego con un mayor número de estos especialistas.

Dos ya están pasando consulta en la calle Lalín —los que se desplazaron de López Mora y otros dos lo harán, previsiblemente, a partir del día 13 de abril —los del Nicolás Peña—. La fecha de la mudanza de los otros siete aún no está cerrada, aunque los propios profesionales calculan que será en el mes de mayo.

Será a principios de ese mes de mayo en el que también se prevé que se incorporen los dos profesionales de Odontología a sus plazas de nueva creación. Uno atenderá de mañana y el otro, de tarde.

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Se desconoce la fecha en la que se trasladarán los médicos de familia de los otros cuatro centros de salud afectados: los seis de Coia, cuatro de Pintor Colmeiro, uno de Calle Cuba y otro de Beiramar.