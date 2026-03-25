El BNG niega que haya más árboles en Vigo: «Tállanse 1.000 cada ano»
Los nacionalistas acusan a Abel Caballero de «mentiras» con los datos de zonas verdes: «É un alcalde-leñador»
R.V.
El BNG de Vigo califica de «soflama propagandística» las declaraciones del alcalde, Abel Caballero, por manifestar este martes que desde 2007 se han plantado 35.000 árboles en la ciudad, asegurando los nacionalistas que lo sucedido «é un arboricidio permanente», por lo que solicitarán en el Concello la relación detallada de los ejemplares plantados, cortados y retirados.
El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, contrapone esas cifras con los datos aportados por Amigas das Árbores, asegurando que «se tallan 1.000 árbores cada ano», lo que atribuye a una inexistencia de una política seria de protección del arbolado. «Fronte as mentiras do alcalde-leñador, queremos que os servizos municipais nos digan, de maneira detallada, cantas árbores se plantaron e cantas se eliminaron para coñecermos o saldo verde», concluye Igrexas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
- La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
- Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá
- Muere un hombre en el incendio de una vivienda en As Neves
- Davila 21/03/2026