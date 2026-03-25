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El BNG niega que haya más árboles en Vigo: «Tállanse 1.000 cada ano»

Los nacionalistas acusan a Abel Caballero de «mentiras» con los datos de zonas verdes: «É un alcalde-leñador»

Parque de Castrelos, en Vigo.

Parque de Castrelos, en Vigo. / MARTA G. BREA

R.V.

Vigo

El BNG de Vigo califica de «soflama propagandística» las declaraciones del alcalde, Abel Caballero, por manifestar este martes que desde 2007 se han plantado 35.000 árboles en la ciudad, asegurando los nacionalistas que lo sucedido «é un arboricidio permanente», por lo que solicitarán en el Concello la relación detallada de los ejemplares plantados, cortados y retirados.

El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, contrapone esas cifras con los datos aportados por Amigas das Árbores, asegurando que «se tallan 1.000 árbores cada ano», lo que atribuye a una inexistencia de una política seria de protección del arbolado. «Fronte as mentiras do alcalde-leñador, queremos que os servizos municipais nos digan, de maneira detallada, cantas árbores se plantaron e cantas se eliminaron para coñecermos o saldo verde», concluye Igrexas.

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