El BNG acusa a Caballero de inflar las cifras del arbolado y denuncia «un arboricidio permanente»

El BNG de Vigo elevó este miércoles la presión sobre el gobierno local a cuenta del arbolado urbano. La formación nacionalista calificó de «nova soflama propagandística» las declaraciones del alcalde, Abel Caballero, que aseguró que el Concello plantó 35.000 árboles desde 2007, y anunció que solicitará a los servicios municipales información detallada de todas las plantaciones y de todas las talas o retiradas para conocer el balance real.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, cuestionó la consistencia de esa cifra y denunció que lo que la ciudadanía percibe «a pé de rúa» es «un arboricidio permanente». A su juicio, se trata de «cifras redondas, moi vistosas pero sen ningún respaldo concreto, sen datos nin probas que as acrediten», recordando que el regidor hablaba el año pasado de 30.000.

En esa línea, el BNG contrapone el relato municipal con estimaciones de organizaciones ambientales como Amigas das Árbores, que sitúan en una media de 1.000 talas al año el ritmo de desaparición de ejemplares en la ciudad, lo que, según estas cuentas, supondría más de 13.500 árboles menos en los últimos 15 años. Los nacionalistas también ponen el foco en el valor ambiental: no equiparan —dicen— la pérdida de árboles de gran porte con la plantación de nuevos ejemplares «chantados como adorno nas beirarrúas humanizadas».

Igrexas atribuye este escenario a la falta de una política municipal «seria» y apunta al actual plan de poda, que tacha de insuficiente —«de apenas cinco páxinas»— y que, según denuncia, funciona como una «carta branca para o maltrato das árbores», además de advertir de un supuesto incumplimiento continuado de la ordenanza municipal de medio ambiente.

Frente a lo que califica de «discurso fake», el BNG reclama una auditoría documental del arbolado: «Queremos que os servizos municipais nos digan, de maneira detallada, cantas árbores se plantaron e cantas se eliminaron para coñecermos o saldo verde. Porque dato, mata relato», afirmó el portavoz. Y remató con un mensaje político: «Frente as mentiras do alcalde-leñador, desde o BNG defendemos que o arboredo xoga un papel absolutamente vital no equilibrio ecolóxico da cidade».

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La formación insiste en la necesidad de un Plan de protección del arbolado urbano, orientado a garantizar el «dereito social ás árbores» y a avanzar —según su planteamiento— hacia un Vigo más sostenible y habitable.