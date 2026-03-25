Los aspirantes al Rectorado de la UVigo dispondrán de 8.000 euros para promocionar su candidatura y el programa de gobierno

La campaña por el Rectorado de la UVigo arrancará en menos de un mes, pero la comisión electoral ha aclarado esta semana que los tres aspirantes están autorizados a realizar actos para dar a conocer su candidatura y el programa antes del 20 de abril siempre y cuando no soliciten el voto de forma expresa. También ha dado a conocer las ayudas que recibirán durante ese periodo, que incluyen una partida de 8.000 euros y un vehículo oficial para desplazarse a otros campus.

Además de mítines y actos de presentación, Belén Rubio, Carmen García Mateo y Jacobo Porteiro pueden aparecer en medios de comunicación, incluidos los universitarios, distribuir material informativo y recurrir a vehículos particulares con imágenes, lemas o elementos identificativos de sus respectivas plataformas. Además, la comisión electoral autoriza la exhibición de sus imágenes personales y símbolos en los edificios de la institución y el envío de correos electrónicos y mensajes SMS, además de otras tecnologías.

La instrucción también puntualiza que las páginas web, blogs y redes sociales de los candidatos no pueden suponer contratación comercial y deben ajustarse a los principios de neutralidad institucional y, como en todos los puntos anteriores, a la ausencia de petición expresa de voto.

Respecto al desarrollo específico de la campaña electoral, que se desarrollará entre el 20 de abril y el 4 de mayo, los candidatos podrán realizar actos y propaganda en los recintos de la UVigo previa comunicación con, al menos, 24 horas de antelación a la persona responsable de la facultad, escuela o departamento, o a la Gerencia. Y no se podrá prohibir ninguna actividad, salvo que entrañe «una alteración grave» en la normalidad académica del centro.

Partida presupuestaria

La Gerencia dispone de una partida presupuestaria para la campaña electoral y cada aspirante recibirá una cuantía de 8.000 euros que deberá destinar «exclusivamente» a la promoción y comunicación de la candidatura y de su programa.

También dispondrán de un local asignado por sorteo por la comisión electoral y de un vehículo oficial con conductor para los desplazamientos a otros campus y cuya gestión se realizará a través de la Gerencia. Asimismo, los candidatos dispondrán de una cuenta de correo específica para el proceso electoral y se les dará «acceso moderado» a las listas de distribución del correo electrónico de la UVigo.

Las instrucciones de la comisión también aclaran qué gastos, según la ley orgánica, son electorales y, por tanto, deberán ser justificados con facturas a través de la Gerencia. La lista incluye la propaganda y publicidad directa o indirecta para promover el voto, el alquiler de medios para celebrar actos de campaña, compensación económica a quien preste sus servicios a las candidaturas, medios de transporte y gastos de desplazamiento de los aspirantes y el personal al servicio de su grupo, y correspondencia y franqueo de documentación.

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