Antón Bouzas ya no es Vigués Distinguido tras oficializar su renuncia: «Fágoo coa esperanza de que, nun futuro próximo, o ascensor social funcione»

El fundador de As Ninguéns, Antón Bouzas, oficializó este miércoles en el Concello de Vigo su decisión de renunciar al reconocimiento como Vigués Distinguido que le fue concedido en el año 2000 cuando ostentaba la Alcaldía el BNG. Tras leer un manifiesto en Praza do Rei acompañado de representantes sociales y vecinales, Bouzas registró la carta dirigida al actual regidor, Abel Caballero, para explicar los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, principalmente las «sombras existentes na xustiza social». Expone en su misiva el activista social que, manteniendo en todo momento el «máximo respecto» a las personas y organizaciones designadas como Vigués Distinguido, decide renunciar «coa esperanza de que, nun futuro moi próximo, o ascensor social funcione para que a veciñanza en situación de pobreza severa pase a formar parte da cidadanía».

En este sentido, Bouzas urge a Abel Caballero un cambio en sus políticas «e que poña a mesma paixón neste obxectivo que a que mostra noutros proxectos millonarios de dubidosa urxencia e necesidade prioritaria». Así, insiste en que se debe priorizar cubrir las necesidades básicas, animándole a dialogar «porque non aceptar as discrepancias provoca moitas veces a non desexada autocensura para conseguir a necesaria e imprescindible colaboración municipal».

El fundador de As Ninguéns enumera las que considera «sombras» de la gestión de Caballero, como no autorizar un dispositivo residencial para personas sin hogar en la Gota de Leche, subastar 40 pisos municipales en la rúa República Argentina, cerrar el programa Sereos. Acusa al regidor de «faltar á verdade» cuando dice que Vigo es la ciudad española que más invierte en políticas sociales.