Una colisión entre dos coches provoca retenciones en el puente de Rande
El accidente se produjo a la salida de la pasarela en dirección a Pontevedra
Un accidente a la salida del puente de Rande en dirección a Pontevedra causó a primera hora de la tarde de este miércoles retenciones en el entorno de la AP-9. El percance se saldó sin heridos de consideración.
El suceso, una colisión por alcance que en la que se vieron implicados dos vehículos, ocurrió sobre las 15.15 horas concretamente en el punto kilométrico 147 de la AP-9, a la altura de Vilaboa.
Alrededor de una hora después de lo ocurrido se normalizó la circulación.
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