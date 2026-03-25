Más de 250 personas de una veintena de países participan en el Congreso Internacional de Paratraducción
Está organizado por el grupo T&P de la UVigo en colaboración con las universidades de Córdoba y Alicante
R.V.
Un total de 65 relatores y relatoras de siete países y cerca de 200 asistentes llegados de más de una veintena de puntos del mundo participan hasta el viernes en la segunda edición del Congreso Internacional de Paratradución, Interlinguas e Transmedia (ParatradIT), que se celebra en la Facultade de Filología y Traducción.
Organizado por el grupo de investigación Traducción & Paratraducción (T&P), en colaboración con las universidades de Córdoba y Alicante, el congreso profundizará en el estudio de las circunstancias sociales, culturales, políticas y tecnológicas actuales para traducir entre lenguas en la era de las narrativas transmedia en pantalla y también fuera de ella.
«Nun momento no que a tradución se enfronta a desafíos como a dixitalización, a intelixencia artificial ou as narrativas transmedia, encontros como este convértense en espazos imprescindibles para pensar xuntos, debater e avanzar», destacó en la inauguración el docente e investigador del grupo T&P y organizador del congreso Óscar Ferreiro.
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