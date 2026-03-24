La Xunta de Galicia plantea a Concello de Vigo y Zona Franca reunirse «canto antes» por el Ifevi

El conselleiro de Emprego, José González, acaba de remitir a Concello de Vigo y Zona Franca una carta para cerrar «canto antes» la fecha de una reunión entre las tres administraciones con el objetivo de seguir avanzando en la potenciación del Ifevi, dando continuidad al encuentro celebrado a finales de diciembre que sirvió para consensuar el encargo de una nueva valoración de las instalaciones, un informe que fue entregado por la empresa ATValor a principios de marzo y que reflejó una tasación total de 35 millones, de los que 20 corresponderían a las aportaciones dela Xunta y 14,7 a las del Concello.

Para José González, la reunión que propone es necesaria para analizar conjuntamente el último informe y sentar las bases de las futuras actuaciones necesarias para reformular el patronato del Ifevi, permitiendo la entrada de Zona Franca y estableciendo un modelo de gobierno tripartito, en el que las decisiones se adoptarían por unanimidad con una representación equilibrada de las tres administraciones. El consorcio estatal llegaría, además, con una cuantiosa inversión no inferior a los 18 millones que permitirían impulsar una nueva ampliación del Ifevi, como demanda Conxemar para anclarse definitivamente a Vigo.

«Só desde a cooperación entre as administracións podemos garantir o máximo aproveitamento do Ifevi como motor económico e feiral no noroeste peninsular», expone el conselleiro de Emprego, destacando también el trabajo que se está realizando en paralelo desde el actual patronato.

El órgano de gobierno del Ifevi configuró un grupo de trabajo para avanzar en la elaboración de los planes funcional y estratégico, documentos para los que ya se está evaluando a empresas interesadas en su diseño, motivo por el que se licitó un contrato por un importe de 97.000 euros. El documento pretende sentar las bases para afrontar nuevas inversiones e iniciativas.