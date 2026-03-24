Vitrasa refuerza el servicio por la Reconquista el fin de semana: consulta las mejoras

A falta de unos días para que lleguen los días grandes de la fiesta de la Reconquista, Vitrasa anuncia que reforzará su servicio de autobuses desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de marzo para facilitar los desplazamientos por la ciudad durante una de las citas más emblemáticas del calendario festivo de Vigo.

Se reforzará el servicio en las líneas C1 y L5 y la línea especial «Reconquista», incrementando el número de autobuses en circulación durante los momentos de mayor afluencia. Durante el sábado, se reforzará especialmente la línea C1 con autobuses articulados, que circularán con mayor capacidad para mejorar la comodidad de los usuarios, y se incrementará también el servicio de la línea 5. Además, habilitará la línea especial Reconquista, que ya funcionó el año pasado.

Recorrido línea especial «Reconquista»

Sábado 28 de marzo:

Recorrido:

Ida: Porriño, Baiona, Redondela, Avda. de Castelao, Avda. de las Camelias, Venezuela, Gran Vía, Colón, Urzáiz y Travesía de Vigo, 193.

Vuelta: Travesía de Vigo, 193, Urzáiz, Policarpo Sanz, Praza Compostela, Cánovas del Castillo, Ricardo Gaiteiro Portela, Torrecedeira, Coruña, Praza América, Avda. de Castelao y Porriño.

Salidas de Porriño: 16:18 – 16:53 – 17:27 – 18:00 – 18:35 – 19:08 – 19:42 – 20:14 – 20:48 – 21:19.

Salidas de Travesía de Vigo, 193: 17:00 – 17:35 – 18:09 – 18:42 – 19:17 – 19:50 – 20:24 – 20:56 – 21:30 – 22:01.

Servicio nocturno

El servicio nocturno de la línea C1 se reforzará las noches del viernes y del sábado con la incorporación de un autobús adicional con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante las celebraciones nocturnas de la Reconquista. Las líneas N1 y N4 mantendrán su servicio habitual durante todo el fin de semana.

Vitrasa «reafirma así su compromiso con la movilidad sostenible y eficiente en Vigo, ofreciendo un servicio reforzado durante una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad». Para más información sobre horarios y recorridos, se recomienda consultar la web de Vitrasa o sus canales oficiales.

Itinerarios de las líneas C1, N1 y N4

C1: PRAZA AMÉRICA - Coruña - Praza E. Fadrique - Torrecedeira - Gaiteiro Ricardo Portela - Berbés - Cánovas Castillo - García Olloqui - Reconquista - Policarpo Sanz - Colón - Urzáiz - Gran Vía - P. España - San Amaro - Barcelona - Pintor Laxeiro - Camelias - López Mora - PRAZA AMÉRICA.

N1: SAMIL (1ª Parada Avda. Europa) - Avda. Europa - Avda. Castelao - Pza. América (túnel) - Camelias - Venezuela - Gran Vía - Urzáiz - Príncipe - Urzáiz - Trav. Vigo - Buenos Aires - Sanjurjo Badía - G. Barbón - P. Sanz - V. Moreno - García Olloqui - C. Castillo - Beiramar - G. Ricardo Portela - Torrecedeira - P. E. Fadrique - T. Alonso - Camilo Veiga - Avda. Atlántida - SAMIL.

N4: TEIXUGUEIRAS - Limpiño - Circunvalación - Porriño - Baiona - Redondela - Avda. Castelao - Martín Echegaray - Manuel de Castro - Estadio Balaídos - Avda. Fragoso - Praza América - Coruña - Torrecedeira - Gaiteiro R. Portela - Berbés - Cánovas Castillo - García Olloqui - Reconquista - Policarpo Sanz - Colón - Urzáiz - Travesía de Vigo - Jenaro de la Fuente - Martínez Garrido - GREGORIO ESPINO - Gregorio Espino (Túnel) - Travesía de Vigo - Urzáiz - República Argentina - García Barbón - Policarpo Sanz - Velázquez Moreno - García Olloqui - Cánovas Castillo - Beiramar - Gaiteiro R. Portela - Torrecedeira - Coruña - Praza América - Avda. Fragoso - Manuel de Castro - Martín Echegaray - Avda. Castelao - Avda. Europa - Circunvalación - Limpiño - TEIXUGUEIRAS.