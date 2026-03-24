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Vigo se abastece para su fin de semana de Reconquista

Los locales del Casco Vello reponen y amplían sus existencias de cara a un fin de semana de celebración en el que se espera una gran afluencia

Los camiones cargados de bebidas ocupan el Casco Vello para abastecer a todos los locales de cara a la Reconquista de este fin de semana.

Los camiones cargados de bebidas ocupan el Casco Vello para abastecer a todos los locales de cara a la Reconquista de este fin de semana. / FDV

Pablo Varela

La ciudad de Vigo ya prepara sus provisiones para la llegada de las tropas napoleónicas. Si ayer era turno para los más de dos mil niños que tomaron la ciudad en la Reconquistiña, los locales del Casco Vello ahora se preparan para que sean los adultos quienes toman las calles. Esta vez no se esperan mosquetes, machetes y sachos enfrentándose; como mucho chocarán las copas en los brindis y el humo en la ciudad, lejos de asustar, abrirá el apetito con el olor de los choripanes.

Esta mañana se han podido ver en las calles del casco histórico a los camiones que transportaban los refrescos, vinos y cervezas que no pararán de correr durante dos días de celebración.

Los bares no son los únicos, algunas tiendas de ropa tradicional también se muestran más concurridas desde hace varios días con clientes que buscan el último detalle para los trajes con los que participarán en las recreaciones.

La programación para la Reconquista 2026 lleva en marcha desde el sábado pasado, pero la mayoría de vigueses pasará esta semana con la vista puesta en el sábado y el domingo, los dos días grandes de la fiesta. Para ir abriendo boca, recordamos cuándo serán los eventos principales de este fin de semana.

Sábado 28 de marzo

El sábado, la celebración dará el pistoletazo de salida con la apertura del mercado de la Reconquista a las 11.00 horas. Quince minutos más tarde, en la Praza de O Berbés abrirá la zona infantil con animación y juegos dirigidos a los más pequeños.

Durante un día que estará marcado por ruadas, música y actividades en distintos puntos del centro, debemos destacar las recreaciones. A las 12.00 horas tendrá lugar el popular Asalto al carro en O Berbés en el que los habitantes de Vigo empezarán a mostrar su indignación ante los invasores franceses.

Un momento durante una de las representaciones de la Reconquista de Vigo 2025.

Un momento durante una de las representaciones de la Reconquista de Vigo 2025. / Marta G. Brea / Marta G. Brea

Ya por la tarde, a las 18.00 horas en el Paseo de Alfonso, tendrá lugar otro de los momentos más esperados: la emboscada a la patrulla napoleónica. El resto del día estará marcado por la música de las gaitas que recorrerán las calles y a las 23.30 horas se cerrará el mercado, que no la fiesta.

Domingo 29 de marzo

El día grande la fiesta de la Reconquista de Vigo 2026 será el domingo 29 de marzo. En esta jornada, además de la fiesta, se llevará la icónica representación teatral de la expulsión de los franceses. El programa para esta última jornada de fiesta arranca con la apertura del mercado y de la zona infantil de nuevo a las 11.00 horas y 11.15 horas respectivamente.

Durante la mañana se sucederán las ruadas y la animación en distintos puntos del Casco Vello. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, saldrán simultáneamente la Milicia y Alarmas desde la Praza do Berbés y del Ejército Napoleónico desde el Cuartel General Francés (Centro Cívico Casco Vello).

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Momento de la representación de la expulsión de los franceses en la porta de Gamboa

Momento de la representación de la expulsión de los franceses en la porta de Gamboa / Marta G. Brea

A las 18.00 horas llega el plato fuerte del día, la representación de la Reconquista de Vigo en Porta do Sol. Con el ejército francés derrotado, la música y la celebración continuarán hasta el Fin de fiesta a las 21.00 horas.

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