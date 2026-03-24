Medio ambiente
Samil y O Vao recuperan su esplendor para Semana Santa: el Concello de Vigo acelera su limpieza
La concesionaria refuerza el dispositivo para tener los arenales a punto ante la previsión de buen tiempo
Con la Reconquista y la Semana Santa a la vuelta de la esquina y la previsión de buen tiempo, Concello de Vigo y FCC, concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad, iniciaron esta semana los trabajos de acondicionamiento y explanación de las playas de Samil y O Vao, con el objetivo de que ambas estén en perfectas condiciones para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de ellas. El trabajo está siendo arduo después de los fuertes temporales que golpearon Vigo este invierno, con fuertes vientos que movieron más arena de la habitual.
El operativo preparado incluye la retirada de residuos y la recolocación de la arena acumulada en muros y escaleras, para lo que se empleará maquinaria especializada compuesta por dos tractores, una pala y, como novedad este año, una motoniveladora, gestionadas por ocho operarios. «Queremos que los arenales estén perfectamente acondicionados, el temporal afectó mucho», destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Además, FCC y el Concello reforzarán el dispositivo de limpieza durante toda la Semana Santa con un equipo especial de 10 trabajadores, que trabajarán a diario para mantener el perfecto estado de las playas.
- Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
- La presencia de anisakis aumenta en las poblaciones gallegas de delfín común
- Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina
- El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible
- El túnel de la A-52 entre Vigo y O Porriño inicia su evaluación medioambiental por la vía más lenta
- Las fincas forestales de Pontevedra deben estar limpias antes del 31 de mayo
- Vecinos claman contra el «desmadre» de las terrazas en el Casco Vello
- Un dulce reconocimiento al emprendimiento: el local de Cangas que está convocado a la feria FP Innova