Samil y O Vao recuperan su esplendor para Semana Santa: el Concello de Vigo acelera su limpieza

Con la Reconquista y la Semana Santa a la vuelta de la esquina y la previsión de buen tiempo, Concello de Vigo y FCC, concesionaria del servicio de limpieza en la ciudad, iniciaron esta semana los trabajos de acondicionamiento y explanación de las playas de Samil y O Vao, con el objetivo de que ambas estén en perfectas condiciones para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de ellas. El trabajo está siendo arduo después de los fuertes temporales que golpearon Vigo este invierno, con fuertes vientos que movieron más arena de la habitual.

El operativo preparado incluye la retirada de residuos y la recolocación de la arena acumulada en muros y escaleras, para lo que se empleará maquinaria especializada compuesta por dos tractores, una pala y, como novedad este año, una motoniveladora, gestionadas por ocho operarios. «Queremos que los arenales estén perfectamente acondicionados, el temporal afectó mucho», destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

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Además, FCC y el Concello reforzarán el dispositivo de limpieza durante toda la Semana Santa con un equipo especial de 10 trabajadores, que trabajarán a diario para mantener el perfecto estado de las playas.