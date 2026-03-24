Rubio apuesta por Bravo Bosch para la Secretaría de la UVigo

Aún resta un mes para el inicio de la campaña para dirigir la Universidad de Vigo los próximo años pero, poco a poco, empiezan a descubrirse los nombres que acompañarán a los candidatos a rector o rectora. En el caso del equipo H2O40, encabezado por Belén Rubio —actual vicerrectora de Investigación— ya desveló quién será su apuesta para ocupar la Secretaría Xeral de la UVigo. Se trata de la catedrática en Derecho Romano, María José Bravo Bosch, quien ya ocupa este cargo en el actual equipo de gobierno.

Junto a ella, también se dio a conocer el candidato a ocupar la Vicerreitoría de Infraestruturas e Sostibilidade: Félix Quintero, profesor y titulado en Ingeniería Industrial.

Ayer, no solo se dieron a conocer estas apuestas, sino que se realizó a través del que será uno de los principales canales de comunicación de la candidatura. Además del empleo de las redes sociales habituales (concretamente Instagram en Facebook) desde H2040 consideran necesario contar con espacios que aporten mayor profundidad y calma en la presentación de las propuestas y en el conocimiento de los miembros de la candidatura.

Para ello, dieron el pistoletazo de salida a «Falemos UVigo» que permitirá ir conociendo a cada una de las personas que conforman la candidatura al gobierno de la Universidad de Vigo. En los próximos días se dará a conocer el nombre propuesto para la Vicerreitoría de Infraestructuras y Sostenibilidad o a los candidatos de las Vicerreitorías de los Campus de Pontevedra y Ourense.

También en la página web cuentan con una agenda actualizada de las actividades de la candidata y su equipo. Y es que las «reuniones y encuentros con miembros y colectivos de la comunidad universitaria están siendo un eje fundamental y permiten comunicarse de manera directa y con calma y profundidad en el conocimiento de los temas que preocupan».

«Universidad de las personas»

Manteniendo el modelo de «universidad de las personas», la candidata de H2040 pide «paciencia y comprensión a la comunidad universitaria ante la previsible saturación informativa que se puede producir en las próximas semanas, incidiendo en la propuesta de una campaña con calma y profundidad».

H2040 también dispone de una página web, con información «amplia, detallada y accesible para la comunidad universitaria». Entre otros contenidos, la web dispone de un repositorio de documentos en los que se podrán consultar las propuestas trabajadas en las reuniones de preparación del programa electoral. n