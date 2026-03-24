Rescatan en Vigo un hombre de 80 años tras desorientarse y caerse en el monte en Lavadores

Agentes de la Policía Local de Vigo localizaron este martes a un hombre de 80 años que se había perdido en la zona de Lavadores y que, tras ser hallado en un área de maleza de difícil acceso, fue evacuado en ambulancia al hospital de referencia.

Según ha podido saber FARO, el octogenario había salido a pasear sobre las 17.00 horas desde su domicilio, aunque dos horas después telefoneó a su nieto para comunicarle que había sufrido una caída, que se encontraba desorientado y que no era capaz de precisar el lugar en el que estaba.

Ante esta situación, la Policía Local desplegó cuatro unidades de motoristas con el objetivo de localizarlo cuanto antes, en un operativo en el que el paso del tiempo resultaba un factor clave, ya que los agentes trataban de evitar que anocheciese, circunstancia que habría elevado el riesgo para el hombre y complicado las labores del operativo.

A partir de las primeras indicaciones facilitadas por el nieto y por un vecino, los agentes acotaron la zona de rastreo al tramo comprendido entre la calle Alcalde de Lavadores en dirección a Cabral y el entorno próximo al paseo del Lagares.

Durante todo ese tiempo, el anciano respondió al teléfono y reiteró que se encontraba en un punto de difícil acceso. Con la colaboración del 112 Galicia se intentó geolocalizar la llamada, aunque sin resultado, por lo que finalmente la búsqueda se realizó a la vieja usanza, mediante una revisión exhaustiva de la zona y llamándolo a gritos.

El hombre fue localizado sobre las 20.30 horas, tirado en una zona de maleza situada a unos 150 metros de la senda peatonal de Lagares, al fondo de una arboleda profunda en un área conocida como el coto de pesca.

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Una vez localizado, los agentes comprobaron su estado de salud y el octogenario fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario de referencia