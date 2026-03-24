Rechazo frontal del BNG al desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo: «É unha exaltación militarista e españolista»
El portavoz nacionalista en el Concello vigués ve «incoherente pregoar o Non á guerra e despois encher as rúas con armas»
El grupo municipal del BNG en el Concello de Vigo rechaza frontalmente el desfile de las Fuerzas Armadas previsto para el próximo 30 de mayo en la ciudad olívica y llama a la ciudadanía a exhibir ese descontento por la celebración. El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, lo considera «unha exaltación militarista e españolista», viendo «incompatible e claramente incoherente pregoar o Non á guerra con encher as rúas de militares e armas».
El BNG censura, además, el elevado gasto que supondrá, al conocerse que el Ministerio de Defensa gastará casi 400.000 euros en la instalación de gradas para el evento. Afea Igrexas también que el acto «sexa presidido por unha monarquía española que é un residuo antidemocrático, corrupto e anacrónico».
Los nacionalistas hacen un llamamiento a los movimientos sociales y al tejido asociativo de Vigo a expresar su rechazo a este acto y reclamar que no se celebre, «xa que Vigo é unha cidade fondamente comprometida coa paz na que non caben desfiles militares».
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