El Puerto de Vigo, a por la matrícula de honor en su estrategia ambiental con una Oficina de Cambio Climático y una herramienta con inteligencia artificial

El Puerto de Vigo continúa decidido a sacar una matrícula de honor en su estrategia ambiental iniciada hace más de una década que ha posicionado a las terminales viguesas como referente europeo en economía azul y sostenibilidad energética. En este sentido, este martes se ha presentado la nueva Oficina de Cambio Climático en un acto encabezado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana; la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez; y el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Durante la jornada, el director de Aenor en Galicia, José Enrique Rodríguez, hizo entrega a Botana de la certificación ISO 5001, destacando que Vigo es un Puerto referente en su defensa del medio ambiente y la sostenibilidad, al contar desde hace más de 20 años con las certificaciones más exigentes en este ámbito.

Según trasladó el máximo responsable del Puerto, la Oficina de Cambio Climático se trata de una herramienta digital pionera, desarrollado en el marco del proyecto Digital CoLogistics y que permite realizar un cálculo preciso de la huella de carbono al medir emisiones de buques, trenes, transporte terrestre y de la Autoridad Portuaria. Asimismo, incorpora un asesoramiento mediante inteligencia artificial que recomienda a las empresas qué inversiones pueden realizar para descarbonizarse y la rentabilidad de las mismas. Hasta 16 sociedades han utilizado ya esta herramienta.

El acto sirvió también para presentar logros como la reducción de la huella de carbono en un 90% desde 2014 en la Autoridad Portuaria, mientras que las empresas que operan en las terminales consiguieron bajarla un 45%. Botana recordó también que la terminal de Bouzas cuenta con un sistema OPS de conexión eléctrica a tierra, permitiendo que los buques apaguen sus motores mientras están atracados. El presidente del Puerto vigués se refirió también a que «fuimos los primeros en presentar un compromiso de descarbonización en la ONU en 2016 y que la economía azul marca nuestro modelo estratégico, ya que queremos ser un foco para atraer talento, empresas e inversiones verdes».

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Para ir más allá, Botana explicó también que esta herramienta de gestión climática impulsada desde Vigo se ofrecerá a otros puertos españoles, con la intención de que sea una plataforma de referencia a nivel estatal.