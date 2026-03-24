El Puerto de Vigo aísla sus sistemas informáticos para bloquear un ciberataque

La Autoridad Portuaria de Vigo aisló este martes sus sistemas informáticos después de detectar un ciberataque que afectó a sus servidores. La intrusión fue localizada a las 5.45 horas por los propios sistemas de alerta, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad para desconectar los servidores y aislarlos del exterior.

Según explicaron fuentes del Puerto, la medida se adoptó de forma preventiva para contener cualquier posible propagación del ataque y garantizar la seguridad de la red interna. Desde ese momento, los programas y accesos al exterior permanecen cerrados y no se reabrirán hasta que concluya la revisión de seguridad.

Pese al incidente, desde la Autoridad Portuaria subrayan que el ciberataque no ha tenido ninguna afección sobre los servicios de explotación ni sobre la operatividad física del puerto, por lo que la actividad portuaria se ha mantenido con normalidad. «Ni siquiera en el Puesto de Inspección Fonteriza (PIF), dado que en este departamento ciertos procesos todavía se procesan manualmente», añaden,.

Las mismas fuentes precisaron que las consecuencias del ataque han sido limitadas y que, más allá del aislamiento de los sistemas, solo se ha producido la pérdida de aquellos archivos en los que el personal pudiera estar trabajando y almacenando en la nube en el momento de la incidencia.

Por el momento solo existen indicios sobre el posible origen de la intrusión, aunque la Autoridad Portuaria mantiene abierta la investigación para esclarecer todos los detalles del ataque y determinar su alcance exacto.

Desde el Puerto insisten en que la prioridad en estos momentos es garantizar plenamente la seguridad antes de restablecer la conexión de los programas con el exterior. Mientras tanto, recalcan, la explotación y la actividad diaria de las instalaciones no se han visto alteradas.