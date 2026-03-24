Los profesionales del Olimpia Valencia atenderán en turno deslizante de mañana y tarde

La Gerencia del Área Sanitaria de Vigo y la Comisión de Centro de Atención Primaria firmaron esta mañana el acuerdo estratégico para ordenar el traslado de los profesionales de los distintos centros de salud al centro integral de salud Olimpia Valencia. Según este documento, la mayoría de los profesionales atenderán a sus pacientes en turnos deslizantes de mañana y tarde.

Señala el Área Sanitaria en un comunicado que estos turnos se implantarán «con carácter general», pero se respetarán las que tenían los profesionales de López Mora y las de los pediatras de Pintor Colmeiro y Coia, salvo que deseen también el turno deslizante. Los usuarios de los cupos que se conviertan en deslizantes podrán solicitar citas unos días de mañana y otros, de tarde.

El Sergas explica que el acuerdo «define una reordenación detallada de los recursos humanos a través de un proceso que será progresivo y fundamentado en la voluntariedad». Lanzará ahora una oferta de voluntariedad de traslado para personal de Pintor Colmeiro, Coia, Cuba, Rosalía y Beiramar (enfermería y personal de servicios generales) que quiera cambiarse al Olimpia Valencia.

Cuenta que, en el caso de que existan más solicitudes para mudarse de las necesarias, se seleccionarán en base a criterios de antigüedad y situación administrativa. En el caso contrario, si no se presentaran los suficientes voluntarios, se indicará quién debe moverse también en función de criterios similares.

Seguimiento

El acuerdo contempla, además, la creación de una comisión de seguimiento paritaria, con representantes de la Administración y de los trabajadores, para supervisar todo el proceso, resolver dudas, analizar reclamaciones y garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos.

Esta reorganización «permitirá redistribuir recursos y liberar espacios en otros centros sanitarios, abriendo la puerta a la implantación de nuevos servicios y mejoras en la atención», según subraya el Sergas.