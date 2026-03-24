El PP reclama a Caballero que mueva ficha con la antigua cárcel de la Avenida de Madrid

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, instó este lunes al alcalde, Abel Caballero, a reclamar al Ministerio de Justicia una actuación sobre la antigua cárcel de la Avenida de Madrid o, en su defecto, a solicitar su desafectación para poder impulsar un proyecto municipal en la parcela. La dirigente popular preguntó si el regidor va a dirigirse al departamento que encabeza Félix Bolaños para exigir una solución: «¿Va a reclamar por carta al Ministerio de Justicia esos terrenos? ¿Ha abordado este tema en alguna de sus conversaciones con el ministro Bolaños?», planteó.

Sánchez enmarcó su petición en lo que considera una doble vara de medir del gobierno local. Según sostuvo, la actitud beligerante del alcalde se concentra en inmuebles que dependen de administraciones de distinto color político, mientras —añadió— se desatienden otros espacios sin proyecto pese a ser de titularidad municipal. En ese contexto, contrapuso la reclamación realizada al Gobierno gallego sobre el antiguo edificio del CEIP Rocío, donde funciona el Centro de Formación del Profesorado, con otros inmuebles que, recordó, pertenecen al Concello, como las antiguas casas de maestros del Canicouva y O Sello o la antigua escuela unitaria de Zamáns, para los que, dijo, no existe una planificación definida.

La presidenta local del PP vinculó también esta crítica a otros episodios recientes, como la inversión anunciada por la Xunta en los antiguos juzgados de la calle Lalín para un centro de asociacionismo. Sánchez lamentó que esa iniciativa quedase paralizada y la citó como ejemplo de un escenario en el que, a su juicio, Caballero “prefiere” dejar deteriorarse edificios en lugar de facilitar su recuperación.

En el caso de la antigua prisión de la Avenida de Madrid, Sánchez subrayó que se trata de unas instalaciones que ocupan 7.000 metros cuadrados y que se encuentran en el entorno de un centro educativo, el Lope de Vega. Según trasladó, desde el colegio se han producido protestas por el estado de la parcela, con maleza que crece sin control, invade el muro y, además, incrementa el riesgo de incendio.

La dirigente popular añadió otro elemento a la ecuación: el malestar vecinal. Según indicó, los residentes del entorno llevan años reclamando al Concello que pida al Gobierno central la desafectación del terreno para poder acometer mejoras para el barrio, entre ellas instalaciones deportivas o incluso un auditorio. En esa línea, reclamó al alcalde que se reúna con los afectados: «¿Va a sentarse con alguno de ellos o va a seguir ignorándolos?», preguntó.

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Sánchez cerró su demanda apelando a retomar vías ya planteadas en el pasado. Recordó que, según sindicatos de prisiones, existió un proyecto para ampliar el CIS Carmen Avendaño que no pudo ejecutarse por la crisis económica y que, dijo, podría recuperarse para aliviar la saturación actual de las instalaciones. En cualquier caso, insistió en que Vigo necesita una decisión: que Justicia actúe o que la parcela pase a estar disponible para un uso municipal.