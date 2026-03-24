Porteiro descubre a su equipo a través de pistas en redes sociales

Nuevos formatos para compartir, tanto el equipo, como las medidas que marcarán su proyecto para la UVigo. Con estos criterios afronta ConSenso las semanas previas al inicio de la campaña electoral a la Reitoría de la UVigo.

En la web y en las redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook) de la candidatura del catedrático de Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos, Jacobo Porteiro, ya es posible jugar a descubrir quién integrará su equipo de gobierno.

A través de pistas y de fotografías de la infancia se puede intentar adivinar quién ocupará la Gerencia y las Vicerreitorías de Investigación, Profesorado y Estrategia Digital, una relación de cargos que se completará con todo equipo de gobierno, antes de su presentación oficial el 17 de abril. «Es un formato que buscar sorprender, generar curiosidad y acercar el equipo de una manera más natural, divertido y reconocible», aseguran desde Consenso.

Jacobo Porteiro, el candidato / Jose Lores

La candidatura de Jacobo Portero está haciendo públicas medidas concretas agrupadas en bloques, considerados prioritarios, bajo el lema «Re-Imagina» la UVigo. Hasta ahora ya se hicieron públicos los referidos a la docencia y a la vida en la UVigo, con propuestas, en el primero caso, para mejorar la planificación académica, impulsa la innovación docente y avanzar hacia una docencia más útil; y en el segundo, centradas en mejorar la experiencia universitaria más allá de las aulas, con medidas relacionadas con los espacios de convivencia, los servicios y la participación.

Con el anuncio de la publicación durante la Semana Santa de una conversación del candidato «con una persona clave en los inicios y en el desarrollo de la UVigo y que sigue a ser una persona de referencia», ConSenso, aseguran, «consolida una manera distinta de presentarse ante la comunidad universitaria».

Será el próximo 6 de mayo cuando más de 21.200 estudiantes y trabajadores de la UVigo están llamados a las urnas.