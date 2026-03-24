El pleno de Vigo aprueba el Vigués Distinguido para Fernando Franco y destaca su calidad humana y profesional

El pleno del Concello de Vigo aprobó por unanimidad la concesión al periodista de FARO Fernando Franco del reconocimiento de Vigués Distinguido a título póstumo: falleció el día 16. Lo hizo en un pleno extraordinario urgente celebrado esta mañana en el que el portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, leyó los motivos que llevan a la corporación a dar este paso: su dilatada trayectoria como periodista, su fonda vinculación con la ciudad o su capacidad para contar historias con sensibilidad y proximidad a los ciudadanos.

«Era considerado unha auténtica institución en Vigo. Foi unha luz informativa durante etapas clave, como a Movida viguesa ou o auxe da moda galega. Xornalista de vocación e de rúa, viviu intensamente a evolución da cidade», leyó Font antes de indicar que fue un «narrador incansable». También se destaca en el documento oficial su «calidade humana». «Foi unha persoa fondamente querida e respetada porla cidadanía viguesa», recoge el escrito, apoyado por los concejales del PSOE, PP y BNG.

Font puso en valor que «se han escrito muchos artículos de reconocimiento a su figura, labor e implicación con la ciudad de Vigo». «Su calidad humana destacaba junto a sus méritos profesionales. Queda el sentimiento de orfandad de quienes le conocían y querían, así como el cariño de la legión de lectores que le seguía», apuntó antes de destacar el discurso de su hija durante el sepelio, publicado en FARO. «Fue especialmente emotivo», subrayó el portavoz del grupo socialista.

«Su fallecimiento, prematuro e inesperado, ha impedido reconocimientos que Fernando merecía» Carlos López Font — Portavoz del grupo socialista en el Concello de Vigo

Indicó que «su fallecimiento, prematuro e inesperado, ha impedido reconocimientos que Fernando merecía». «El Gobierno de Vigo no podía dejar pasar este momento de la celebración de la Reconquista en Vigo, una tremenda paradoja. No podía esperar más para otorgarle la distinción de Vigués Distinguido a título póstumo, con la aceptación y satisfacción de su familia», apuntó Font tras tildar de «desagradable» que los portavoces de la oposición mezclasen «halagos» a Fernando Franco con «críticas» al equipo de Abel Caballero.

La vocera del PP, Luisa Sánchez, dejó claro que el PP «apoyó todas las propuestas presentadas por los distintos partidos» para los premios Vigueses Distinguidos. «Los que proponen a 21 premiados dicen que es demasiado que el resto de partidos propongamos a cuatro o cinco y que no habái sitio para todos, pero, ahora, sí lo hay», criticó. Sobre Fernando Franco, destacó que «supo disfrutar de la vida y de Vigo» y que «hacía de Vigo una ciudad mejor» con su «mirada diferente» en «su rincón» en el FARO, ya sea el Mira Vigo o el Sálvese quien pueda.

«Cada lector hacia una pausa especial. No perdía de vista a las personas, a las que quería radiografiar con cuidado. Si alguien era nombrado por Fernando Franco, se apresuraba a presumir de ello y lo difundía de todas las formas posibles. Llegamos tarde; lo hubiera merecido en vida este premio», apuntó Sánchez, que criticó a Caballero por no haberle dado este reconocimiento antes. También afeó al Gobierno local que, este año, solo se le concede el Vigués Distinguido a una mujer: Rosa Fontaíña, fundadora de la Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo.

«Absolutismo antidemocrático»

El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, lamentó que el Gobierno de Caballero hubiera rechazo el nombramiento de Vigueses Distinguidos de Begoña Caamaño, Son de Seu, el pintor Lodeiro o la Asociación Veciñal de Teis, lista a la que Luisa Sánchez sumó después a Olimpia Valencia, el Instituto Galicia Sur y Fernando Mouriño. El nacionalista afeó que «non foi o número de recoñementos ou a falla de méritos» la causa para rechazar estos premios, sino el «absolutismo antidemocrático».

«Isto verifica necesidade de aprobar un novo regulamento de honras e distincións para evitar que estean devalaudos e secuestrados pola maioría absoluta», subrayó antes de ensalzar a Fernando Franco, «figura destacada do xornalismo en Vigo e retratista da realidade complexa dunha cidade de vangarda». «Entendeu e denfedeu que Vigo era moito máis que catro letras, esa metrópole atlántica que é e ten que seguir a ser o motor do país. Sobran motivos para este recoñecemento», trasladó.

«Un periodista que vivió intensamente»

El alcalde, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios de comunicación tras el pleno presidido por él mismo, aseguró que Fernando Franco fue un «gran cronista de la ciudad, redactor de Faro de Vigo desde 1981, 45 años informando sobre y desde la ciudad». «Es una institución, contador de historias, luz informativa de la Movida viguesa y de la moda gallega, arrancando ya en los años 80, en los años 90», apuntó.

Valoró que fue «un periodista de calle que vivió intensamente y narró y contó la evolución de la ciudad de Vigo». «Por eso, en la gala de Vigueses Distinguidos, que se celebra el 26 de este mes, pasado mañana, a las 8 de la tarde, se le entregará a su familia el Vigués Distinguido de Fernando Franco a título póstumo», finalizó.