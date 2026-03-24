Los hoteles de la ciudad, a punto de colgar el cartel de completo para la Reconquista y Semana Santa

Vienen semanas de fiesta y ajetreo en la ciudad y la ocupación hotelera está llegando sus máximos. Desde este viernes se celebra la Reconquista y apenas quedan unos días para que arranque la Semana Santa. En ambos eventos dan buen tiempo: el anticiclón está instalado en las Azores y por ahora no parece que se vaya a romper la racha de tiempo seco.

Según la plataforma Booking, solo el 14% de los alojamientos están disponibles para el fin de semana grande de la Reconquista. Daniele Provezza, presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), explica que es una festividad de carácter sobre todo local, por lo que no tendrían por qué llegar al 100%.

Para Semana Santa cambia la cosa. Ahora es cuando los visitantes hacen la mayoría de las reservas porque ya se puede consultar el tiempo. «Es un periodo vacacional en el que se decide mucho a última hora. El perfil es sobre todo el de turistas nacionales que vienen buscando los primeros rayos de sol», señala. Por su parte, Dulcinea Aguín, presidenta de la asociación de viviendas turísticas de Galicia (Aviturga), indica que el viernes pasado las plazas estaban cubiertas al 40%, aunque esperan que varíe la cifra y que esta semana se alcance un porcentaje más elevado.

En Booking las reservas para toda la semana están al 76%, aunque días sueltos como de jueves a viernes ya alcanzan el 90% de ocupación.

Un mes malo

Febrero fue un mes flojo, según la última encuesta de ocupación hotelera publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por la ciudad pasaron 16.122 viajeros, una de las cifras más bajas de los últimos años. En la última década, solo fue peor el febrero de 2021, cuando las restricciones por el covid eran muy duras, y el de 2020 cuando la pandemia empezó a ser un tema de conversación.

En cuanto a las pernoctaciones hubo 33.402, siendo unos de los puntos más bajos del calendario turístico. Vienen menos y hay todavía menos estancias. Contrasta con el verano, cuando la ciudad es un lugar destacado a nivel vacacional.

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Pese a que en general las cifras bajan, el personal empleado en los hoteles fue superior al de años anteriores. Con todo, en líneas generales toca suelo, con plantillas ajustadas al mínimo ante la baja demanda.